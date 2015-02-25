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۶ اسفند ۱۳۹۳، ۱۳:۰۸

ادامه محاکمه شیخ علی سلمان به ۵ فروردین موکول شد

ادامه محاکمه شیخ علی سلمان به ۵ فروردین موکول شد

دادگاه بحرین محاکمه شیخ علی سلمان یکی از رهبران انقلابیون را به ۵ فروردین موکول کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العهد، محاکمه «شیخ علی سلمان» دبیر کل جمعیت الوفاق بحرین به (۲۵ مارس) ۵ فروردین سال بعد موکول شد.

 بر اساس این گزارش دادگاه بحرین حکم بر ادامه بازداشت شیخ سلمان برای انجام تحقیقات بیشتر صادر کرد.

کد مطلب 2506509

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