ادامه محاکمه شیخ علی سلمان به ۵ فروردین موکول شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العهد، محاکمه «شیخ علی سلمان» دبیر کل جمعیت الوفاق بحرین به (۲۵ مارس) ۵ فروردین سال بعد موکول شد.
بر اساس این گزارش دادگاه بحرین حکم بر ادامه بازداشت شیخ سلمان برای انجام تحقیقات بیشتر صادر کرد.
دادگاه بحرین محاکمه شیخ علی سلمان یکی از رهبران انقلابیون را به ۵ فروردین موکول کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العهد، محاکمه «شیخ علی سلمان» دبیر کل جمعیت الوفاق بحرین به (۲۵ مارس) ۵ فروردین سال بعد موکول شد.
بر اساس این گزارش دادگاه بحرین حکم بر ادامه بازداشت شیخ سلمان برای انجام تحقیقات بیشتر صادر کرد.
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