رویکرد فرهنگی کانون های اردبیل در راستای تحقق شعار سال است

به گزارش خبرنگار مهر، نادر سقاء شامگاه پنجشنبه در جلسه هماهنگی برنامه های فرهنگی کانون های مساجد استان اردبیل اضافه کرد: بعد فرهنگی شعار سال با هدف مقابله جدی با تهاجم فرهنگی دشمن در بیانات مقام معظم رهبری مورد تاکید بوده و سخنرانی طول سال نیز به این مسئله تاکید شده است.

وی با بیان اینکه فرهنگ سازی در کنار جنبه های پیشرفتی وسایل ارتباط جمعی لازم و ضروری است، تصریح کرد: جلوگیری از دسترسی به وسایل ارتباط جمعی در شرایط کنون امکان پذیر نیست، اما می توان با فرهنگ سازی جامعه را از پیامدهای منفی برخی از توطئه ها آشنا کرد.

سقاء با اشاره به تلاش کانون های فرهنگی هنری مساجد استان اردبیل در تحقق شعار سال ادامه داد: ایجاد بانک اطلاعات اشتغال زایی، برگزاری نمایندگاه توانمندی های بانوان در حوزه های فرهنگی و صنایع دستی، تاسیس و راه اندازی بانک ایده و اطلاعات شعار سال و برگزاری دوره آموزشی کارآفرینی فرهنگی از برنامه های این کانون طی سال جاری بوده است.

وی آشنایی با بورس و راه های سرمایه گذاری را از دیگر برنامه های کانون های مساجد در این راستا برشمرد و افزود: برگزاری مسابقات فرهنگی هنری با موضوع شعار سال از جمله مسابقه مفاهیم تصویری در خصوص حضور زنان در اقتصاد خانواده، تهیه مجموعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کانون های روستایی اردبیل و برگزاری دوره های آموزش طب اسلامی از دیگر برنامه ها است.

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان با اشاره به انتشار مقالات و مطالب متعدد در نشریات کانون های مساجد در خصوص اقتصادی مقاومتی بیان داشت: شر کت در نمایشگاه های مختلف و ارائه محصولات تولیدی و صنایع دستی کانون ها، ارائه مدل ها و الگوهای شغلی به کانون ها در جهت فعال تر شدن مساجد و تشکیل موسسات فرهنگی و شرکت تعاونی توسط کانون های از دیگر برنامه های محوری است.

وی اجرای برنامه ها و پروژه های فعالیت فرهنگی و اجتماعی توسط کانون ها، برگزاری جلسات آموزشی با موضوع راهکارهای خوداتکای کانون های مساجد و معرفی کانون های فعال روستایی و مرزی به بنیاد برکت برای ارائه ایده ها و طرح ها اقتصادی خود را از دیگر برنامه های این نهاد پیرامون شعار سال عنوان کرد.