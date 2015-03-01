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۱۰ اسفند ۱۳۹۳، ۹:۵۰

اختتامیه نخستین جشنواره فیلم‌های علمی اهواز برگزار شد

اختتامیه نخستین جشنواره فیلم‌های علمی اهواز برگزار شد

نخستین جشنواره بین المللی فیلم های علمی اهواز با اعلام برترین ها به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در مراسم اختتامیه نخستین جشنواره بین المللی فیلم های علمی اهواز سید ضیا هاشمی معاون فرهنگی اجتماعی وزارت علوم، عبدالحسن مقتدایی استاندار خوزستان، محمد رعایایی سرپرست دانشگاه شهید چمران اهواز و جمعی از مسئولان استانی و کشوری و هنرمندان ایرانی و خارجی، حضور داشتند و با اهدای لوح تقدیر و تندیس جشنواره و از برگزیدگان جشنواره تقدیر شد.

در این مراسم از پروفسور ناهید پوررضا استاد برجسته رشته شیمی تجزیه، پروفسور امیدعلی شهنی کرم‌زاده ریاضی دان ایرانی که از استادان برجسته دانشگاه شهید چمران اهواز و حسین صافی پیشکسوت مستندساز خرمشهری نیز تقدیر شد.

کد مطلب 2508683

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