  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۱۰ اسفند ۱۳۹۳، ۱۱:۰۰

نمایشگاه بزرگ عرضه مستقیم مواد غذایی گشایش یافت

نمایشگاه بزرگ عرضه مستقیم مواد غذایی گشایش یافت

نمایشگاه بزرگ عرضه مستقیم پوشاک، منسوجات و مواد غذایی که ویژه نوروز 94 است، با حضور برخی از مقامات وزارت صنعت ، معدن و تجارت گشایش یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نمایشگاه ده‌ها شرکت مختلف داخلی، تولیدکنندگان و واحدهای بزرگ و کوچک تولیدی و همچنین دست اندركاران صنعت پوشاك کشور، تولیدات پوشاک شامل انواع پوشاک مردانه، زنانه و بچگانه را در قالب طرح‌ها و رنگ‌های گوناگون و متنوع و با قیمت مناسب به صورت فوق العاده عرضه می کنند.

عرضه مواد غذایی اصلی همچون برنج ، روغن، قند و شکر و حبوبات بخش دیگر نمایشگاه بزرگ عرضه مستقیم پوشاک ، منسوجات و مواد غذائی است که با مجوز و زیر نظر مستقیم اتاق اصناف ایران برگزار می شود.

نمایشگاه های دایر شده در سایر مناطق ویژه خشکبار و آجیل بوده و این نمایشگاه ویژه پوشاک و مواد غذایی اصلی است.

نمایشگاه بزرگ عرضه مستقیم پوشاک، منسوجات و مواد غذایی تا 8 اسفند ماه در ضلع جنوبی مصلی امام خمینی (ره) با هدف دسترسی آسان به کالاهای اساسی و رفاه حال شهروندان و تامین مایحتاج مورد نیاز مردم برگزار شده است.

این نمایشگاه شامل عرضه محصولات انواع پوشاک ، کیف و کفش، آجیل و خشکبار، شیرینی، لوازم منزل و آشپزخانه، کالای خواب، مواد شوینده و بهداشتی است که با تخفیف 10 الی 35 درصدی عرضه و به فروش می رسد.

نمایشگاه بزرگ عرضه مستقیم پوشاک، منسوجات و مواد غذائی از امروز تا 18 اسفند ماه هر روز از ساعت 10 تا 21 (9شب) آماده بازدید علاقه‌مندان است.

 

کد مطلب 2508818

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها