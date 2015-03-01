نمایشگاه بزرگ عرضه مستقیم مواد غذایی گشایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نمایشگاه ده‌ها شرکت مختلف داخلی، تولیدکنندگان و واحدهای بزرگ و کوچک تولیدی و همچنین دست اندركاران صنعت پوشاك کشور، تولیدات پوشاک شامل انواع پوشاک مردانه، زنانه و بچگانه را در قالب طرح‌ها و رنگ‌های گوناگون و متنوع و با قیمت مناسب به صورت فوق العاده عرضه می کنند.

عرضه مواد غذایی اصلی همچون برنج ، روغن، قند و شکر و حبوبات بخش دیگر نمایشگاه بزرگ عرضه مستقیم پوشاک ، منسوجات و مواد غذائی است که با مجوز و زیر نظر مستقیم اتاق اصناف ایران برگزار می شود.

نمایشگاه های دایر شده در سایر مناطق ویژه خشکبار و آجیل بوده و این نمایشگاه ویژه پوشاک و مواد غذایی اصلی است.

نمایشگاه بزرگ عرضه مستقیم پوشاک، منسوجات و مواد غذایی تا 8 اسفند ماه در ضلع جنوبی مصلی امام خمینی (ره) با هدف دسترسی آسان به کالاهای اساسی و رفاه حال شهروندان و تامین مایحتاج مورد نیاز مردم برگزار شده است.

این نمایشگاه شامل عرضه محصولات انواع پوشاک ، کیف و کفش، آجیل و خشکبار، شیرینی، لوازم منزل و آشپزخانه، کالای خواب، مواد شوینده و بهداشتی است که با تخفیف 10 الی 35 درصدی عرضه و به فروش می رسد.

نمایشگاه بزرگ عرضه مستقیم پوشاک، منسوجات و مواد غذائی از امروز تا 18 اسفند ماه هر روز از ساعت 10 تا 21 (9شب) آماده بازدید علاقه‌مندان است.