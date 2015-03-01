به گزارش خبرنگار مهر، علی جنتی ظهر یکشنبه در حاشیه همایش اقتصاد هنر ایران در شیراز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ترانه ها، آهنگ و شعر این کنسرتها به دقت بررسی شده و اجراها پس از بازبینی مجوز دریافت می کنند.

وی با بیان اینکه مجوزها پس از صدور توسط وزارت ارشاد دستگاهی رسمی و حاکمیتی است رسمیت می یابد، افزود: متاسفانه با توجه به سلیقه های مختلفی که در برخی از شهرستان ها وجود دارد گاهی حساسیت های بی جایی از سوی مقامات قضایی و...دیده می شود که این برخوردها ناشی از این است که برخی فکر می کنند این کنسرت ها با ارزش های دینی متعارض باشد.

وی ابراز کرد: تلاش ما بر این است که این ها توجیه شوند که ما هم به این اندازه نسبت به ارزشهای دینی حساسیت داریم و در این زمینه ها ملاحظات مذهبی می کنیم.

باید همه به قانون تن بدهند

جنتی تاکید کرد: وقتی مجوزی صادر می شود باید همه به قانون تن بدهند و این جور نباشد که یک دستگاه رسمی که مجوزی صادر می کند افراد دیگری به صورت قانونی و غیرقانونی بخواهند با این قضیه برخورد کنند.

وی موارد برخورد با کنسرت ها را نادر عنوان کرد و گفت: مجموعه مواردی که در کشور اجرا شد بسیار زیاد بوده اما در عین حال مواردی هم در شهرستانها بوده که متاسفانه با مخالفت هایی روبه رو شده است.

وزیر ارشاد به لغو کنسرت علیرضا قربانی در شهرستان گلبهار استان خراسان رضوی اشاره کرد و گفت: آنجا با اینکه علیرضا قربانی که یکی از خوانندگان بسیار خوب ماست و گروه مورد تاییدی دارد در عین حال با برگزاری کنسرت وی مخالفت شده بود که این به هیچ وجه مورد تایید ما نیست.

جنتی درباره مذهبی بودن یا سیاسی بودن این برخوردها پاسخ داد: احیانا برخی ائمه جمعه در این باره اظهار نظر می کنند که بیشتر از روی انگیزه های دینی و احساسات مذهبی است، اما افراد دیگری که این را از راه پایگاه های خبری، فضای مجازی و حتی برخی نشریات تحریک می کنند، انگیزه های سیاسی دارند.