به گزارش خبرنگار مهر، روز یکشنبه ۱۰ اسفندماه مسعود معمار سرپرست دفتر طرح‌های عمرانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مهدی شفیعی مدیرکل هنرهای نمایشی به همراه پیمان شریعتی و اتابک نادری بازدیدی از بنای قدیمی و تعطیل شده اداره برنامه‌های تئاتر داشتند.



در این بازدید مهدی شفیعی اداره تئاتر را یکی از مکان‌های اساسی و مورد نیاز جامعه تئاتر دانست که هنرمندان به لحاظ حسی نیز به آن دلبستگی دارند. وی ساخت و ساز و بهره‌برداری مجدد از این مکان تئاتری را یکی از کارهای مهمی دانست که باید به سرانجام برسد زیرا تا پیش از این، وعده و وعیدهای بسیاری از سوی مدیران و مسئولان پیشین درباره این بنا داده شده بود.



وی در عین حال فعالیت و دغدغه فرهنگی دفتر طرح‌های عمرانی را در زمینه بازسازی و ساخت و ساز فضاهای تئاتری مثال زدنی دانست.



مسعود معمار هم با تأکید بر خواسته دفتر طرح‌های عمرانی وزارت ارشاد برای ساخت و ساز اداره تئاتر، گفت: پیگیری‌های لازم درباره سند ساختمان اداره تئاتر را از طریق بخش حقوقی‌مان در دست انجام است و به دنبال حل وضعیت این بنای تئاتری در شهرداری هستیم تا وارد فاز مطالعاتی برای ساخت و ساز شویم.

گرفتن پروانه کار ساخت و ساز از شهرداری

وی درباره زمان تخریب بنای قدیمی اداره تئاتر برای آغاز ساخت و ساز، یادآور شد: تا زمانی که پروانه کار را از شهرداری نگیریم امکان تخریب وجود ندارد اما با بازدید مشاوران هنری فاز مطالعاتی کار را شروع می‌کنیم و در تلاش هستیم تا هر چه سریعتر از طریق شهرداری تهران پروانه کار نیز صادر شود.



سرپرست دفتر طرح‌های عمرانی در بازدید خود از ساختمان قدیمی اداره تئاتر، متذکر شد: این ساختمان قابل بازسازی نیست چون قدمت‌اش زیاد است و سازه باید تخریب و نوسازی شود.



معمار معتقد است که مشاوران دفتر طرح‌های عمرانی با تعامل اهالی تئاتر به نقشه‌ای مناسب برای فضای مورد نیاز اداره تئاتر خواهند رسید و بر اساس مجوزی که شهرداری تهران برای تعداد طبقات قابل ساخت صادر می‌کند، بحث پارکینگ اداره تئاتر نیز اجرایی خواهد شد.



وی از تلاش برای تصویب ردیف بودجه برای ساخت و ساز اداره تئاتر خبر داد و یادآور شد: با توجه به اینکه ردیف بودجه هر سال در لایحه بودجه‌ای که در سال قبل ارائه شده لحاظ می‌شود، ما تلاش می‌کنیم که ردیف بودجه مورد نیاز اداره تئاتر را در سال ۹۴ تصویب کنیم تا در سال ۹۵ مورد استفاده قرار گیرد. البته تا زمانی که ردیف بودجه قابل استفاده شود، تا حد امکان از اعتبارات پروژه‌های دیگر برای ساخت و ساز اداره تئاتر استفاده خواهیم کرد.

ساخت و ساز با کارهای مطالعاتی

این مدیر عمرانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به قرار گرفتن ساخت و ساز اداره تئاتر در دستور کار دفتر طرح‌های عمرانی وزارت ارشاد، افزود: ما کار ساخت و ساز را با آغاز مطالعات کارشناسی شروع کرده‌ایم و در عین حال مکاتبات لازم را با سازمان برنامه و بودجه انجام داده‌ایم تا ردیف بودجه برای ساخت و ساز این بنای تئاتری تعیین شود.



معمار با بیان اینکه تلاش‌مان این است که تا پایان سال جاری با دریافت پروانه کار از شهرداری تخریب ساختمان اداره تئاتر آغاز شود، درباره بودجه برآورد شده و زمان مورد نیاز برای این ساخت و ساز توضیح داد: با احتساب تجهیزات مورد نیاز، حدود ۴ میلیارد تومان بودجه برآورد شده است و در صورت وجود اعتبار، طی پروسه‌ای ۲ ساله ساخت و ساز اداره تئاتر به پایان خواهد رسید.



سرپرست دفتر طرح‌های عمرانی با بیان اینکه اگر هر روز سالن تئاتر جدیدی مورد بهره‌برداری قرار گیرد می‌توان هر روز یک جوان را از گرفتار شدن در معضلات اجتماعی نجات داد، تأکید کرد: شخص وزیر محترم ارشاد به شدت علاقه‌مند به گسترش فضاهای تئاتری است و تنها بحث اعتباری مشکل ماجرا است. آقای کاراندیش معاون وزیر هم هر گاه که قولی داده، عملی شده است. آقای کاراندیش با وجود اینکه حوزه فعالیت‌اش مرتبط با هنرمندان نیست اما همواره دغدغه حمایت از هنرمندان و عرصه‌های هنر را دارد و مدام پیگیر وضعیت بازسازی تئاتر شهر است.



وی ادامه داد: این علاقه و دغدغه در وزیر ارشاد و آقای کاراندیش معاون وزیر، ارزشمند است و به طور حتم در چهار سال دولت یازدهم اتفاقات خوبی در زمینه ساخت و ساز فضاهای تئاتری رخ خواهد داد.



ساختمان اداره برنامه‌های تئاتر به بهانه بازسازی و با وجود تأکید وزیر وقت ارشاد دولت دهم، تعطیل شد و طی چند سال تعطیلی تنها مکان تمرین گروه‌های تئاتر، ساختمانی استیجاری با شرایطی نامناسب میزبان تمرین هنرمندان تئاتر است.