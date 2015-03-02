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۱۱ اسفند ۱۳۹۳، ۱۲:۴۲

طهرانچی عنوان کرد:

علت لغو کنسرت قربانی در دانشگاه شهیدبهشتی

علت لغو کنسرت قربانی در دانشگاه شهیدبهشتی

رئیس دانشگاه شهید بهشتی گفت: مجوز کنسرت موسیقی علیرضا قربانی برای هفته پیش بود و در مجوز قید شده بود که در این هفته به علت تقارن با ایام فاطمیه مجوز برگزاری کنسرت در دانشگاه داده نمی شود.

دکتر محمدمهدی طهرانچی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره لغو کنسرت موسیقی علیرضا قربانی در دانشگاه شهید بهشتی افزود: علت لغو این کنسرت تقارن با ایام فاطمیه بوده است. دانشگاه مجوز این کنسرت را برای هفته گذشته صادر کرده بود و گفته بودیم در آن زمان بلامانع است اما آنها اعلام کردند هفته بعد آن را برگزار می کنند و ما نیز پس از برگزاری جلسه هیات نظارت اعلام کردیم که دو روز مانده به ایام فاطمیه کنسرت موسیقی برگزار نمی کنیم.

وی خاطرنشان کرد: به هر حال پس از برگزاری جلسه هیات نظارت دانشگاه با توجه به اینکه مجوز این کار از سوی انجمن اسلامی درخواست شده بود ما به مسئولان کنسرت اعلام کرده بودیم که مجوز مربوط به هفته قبل بوده است و پیش از این هم قید کرده بودیم که در این هفته مجوز داده نمی شود. 

رئیس دانشگاه شهیدبهشتی یادآور شد: ما با اصل برگزاری کنسرت در دانشگاه مشکلی نداشته ایم و پیش از این هم برنامه هایی از این دست در دانشگاه داشته ایم.

وی افزود: دانشجویانی هم که بلیط کنسرت را خریداری کرده اند می توانند با مراجعه به دفتر فرهنگی پول بلیط را دریافت کنند.

به گزارش مهر، در سایت دانشگاه شهید بهشتی نیز روز گذشته اعلام شده است : «به دلیل عدم برگزاری کنسرت موسیقی روز دوشنبه ۱۱ اسفندماه ۹۳ دانشجویانی که بلیط شرکت در برنامه را خریداری کرده اند، می توانند از روز دوشنبه ساعت ۸ تا ۱۵ جهت دریافت مبلغ پرداختی خود با همراه داشتن کارت دانشجویی به معاونت فرهنگی و اجتماعی مراجعه نمایند.»

کد مطلب 2509803
زهره بال

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