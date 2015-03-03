لطفا فعلا فقط گوش کنیم/ یک جشن امضای محافظت شده

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از آلبوم موسیقی «فقط گوش کن» به خوانندگی رضا صادقی دوشنبه یازدهم اسفند ماه در فروشگاه شهر کتاب مرکزی با حضور سازندگان اثر برگزار شد.

در ابتدای این مراسم که با حضور تعداد زیادی از مخاطبان برگزار شد، رضا صادقی گفت: یک وقت‌هایی که ما خوانندگان روی صحنه اجرای زنده می رویم کلماتی را کنار هم می گذاریم که می تواند ارتباط مستقیمی با تماشاگران در کنسرت برقرار کند اما جاهایی هم وجود دارد که فقط باید گوش کرد و من بسیار خوشحالم که امروز در یک مکان فرهنگی کنار کسانی هستم که فقط می خواهم لحظه هایی را با آنها گوش کنم.

«فقط گوش کن» چگونه انتخاب شد

وی در پاسخ به اینکه چرا نام آلبوم از میان آهنگ های این اثر انتخاب نشده است، توضیح داد: از وقتی این آلبوم موسیقی به همت تعداد زیادی از دوستان هنرمندم و موسسه آوای هنر برای انتشار آماده شد همیشه به این موضوع فکر می کردم که نامی را انتخاب کنم که بتواند تفکر کلی ماجرا و محتوای آلبوم را داشته باشد به همین جهت تلاش کردم تا نامی را انتخاب کنم که بتواند شکل کلی حرف اثر تازه ام را داشته باشد.

این خواننده موسیقی پاپ بیان کرد: مدت زیادی است که بسیاری از ما قبل از اینکه بخواهیم ببینیم و گوش کنیم درباره آن موضوع حرف می زنیم و پیرامون آن قضاوت هایی انجام می دهیم به همین دلیل با خودم فکر کردم و گفتم که نام این آلبوم را «فقط گوش کن» انتخاب کنم که با آن به مخاطبان عزیزم بگویم که لطفا فعلا قضاوت نکنیم. لطفا فعلا فقط گوش کنیم.

نه سفارش گرفتم نه سفارش دادم

صادقی در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به شرایط این سال‌های موسیقی پاپ گفت: بدون هیچ اغماضی موسیقی پاپ فضای بسیار خوبی برای خود ایجاد کرده که این آثار عمیقا روی ادبیات مردم نیز تاثیرگذار بوده است و اگر شما کمی دقت کنید می بینید که این آثار هنری نگاهی است که برگرفته از درد مردم است به طوری که بسیاری از این ترانه ها تبدیل به خاطره های ماندنی و شنیدنی شده است که نمونه ساده آن همین آهنگ «تولدت مبارک» است که با وجود شعر ساده به چه شکلی در اذهان باقی مانده است.

وی بعد از پخش قطعه «کلافه (سردرد)» با ترانه بیتا طایی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر نحوه همکاری با ترانه سرایان آثارش گفت: رابطه من با عزیزانی که در مقام ترانه سرا با آنها فعالیت هایی داشتم به این شکل نیست که بخواهم سفارش بدهم و سفارش بگیرم چرا که بسیاری از اتفاقات روحی پیش می آید و بعد این تجمیع تفکرات است که اتفاقات خوبی را برای من رقم می زند و تبدیل به آثاری می شوند که مخاطب آنها را نیز دوست دارد.

از اینکه ما را جدی گرفتید، ممنونم

خواننده آلبوم «فقط گوش کن» در بخش دیگری از صحبت های خود بیان کرد: متاسفانه به موسیقی پاپ جدی نگاه نمی شود ولی وقتی مراسم رونمایی آلبوم ما در یک فضای کاملا هنری و علمی برگزار می شود و دوستان موسسه شهر کتاب برای ما ارزش قائل می شوند، این اتفاق را باید رویدادی مبارک تلقی کرد.

صادقی در پاسخ به مجری برنامه مبنی بر اینکه کدام ترانه خوانندگان دیگر را شما دوست داشتید بخوانید، گفت: همیشه دوست داشتم ترانه قدیمی «به سوی تو» را من برای اولین بار بخوانم. البته این را هم به شوخی می گویم که دوست داشتم احسان خواجه امیری کمتر می‌خواند تا من بتوانم چند عدد از آهنگ های او را بخوانم. اما به طور کلی اینها شوخی است و باید بگویم تمام کارهایی دوستانم در این حوزه شنیدنی است و دوست دارم من آن را می خواندم.

وی در بخش پایانی صحبت های خود با اشاره به اینکه آلبوم «فقط گوش کن» را به ناصر عبداللهی و مرتضی پاشایی تقدیم کرده است، تصریح کرد: مرتضی پاشایی از میان ما رفته است اما اگر جسمش نیست روح او در میان ماست. من این آلبوم را به مرتضی پاشایی و ناصر عبداللهی تقدیم می کنم که با آثارشان ما را آرام کردند.

کسی به رضا صادقی دسترسی پیدا نمی کند

بابک صحرایی ترانه سرای قطعه «جوونی» آلبوم «فقط گوش کن» نیز در این مراسم گفت: با صدای بلند می گویم که خواننده ای با علم، شرافت، آگاهی و شعور رضا صادقی برای موسیقی پاپ این سرزمین اتفاق بسیار ارزشمندی است که در تمام این سال ها هنرمندی مانند او را کم داشتیم. به نظر من رضا یکی از سرآمدان هنر این سرزمین است که در قله ایستاده و به اعتقاد من تا سالیان سال کسی به او دسترسی پیدا نمی کند.

وی تصریح کرد:من معمولا ترانه ای را می نویسم و بعد فکر می کنم که این ترانه را با صدای چه خواننده ای شنیدنی می شود اما رضا صادقی جزو خوانندگانی است که من فقط مختص او ترانه ای را می نویسم و می توانم بگویم این احساس رضا صادقی است که به ما منتقل می شود و ما را برای همکاری با او ترغیب می کند. البته این نکته را هم باید بگویم که بسیاری از آلبوم های موسیقی پاپ ارزش گوش کردن ندارند اما قاطعانه می گویم که آلبوم «فقط گوش کن» رضا صادقی از منظر اجرای خوانندگی، کلام و آهنگسازی جزو بهترین آلبوم هایی است که تاکنون شنیده ام.

حس، حرف اول و آخر ملودی است

ساناز کریمی آهنگساز قطعه «حیف» هم در این جلسه رونمایی گفت: بیش از ۱۲ سال است که افتخار همکاری با رضا صادقی را دارم و این آلبوم سومین همکاری من با این هنرمند است. در این مدت هم اولین چیزی برای همکاری با چنین خوانندگانی مد نظر قرار می گیرد حس است چرا که این احساس بهترین چیزی است که یک آهنگساز می تواند کار خود را آغاز کند. در واقع من یک کار خوب را در حس می بینیم چرا که اولین حسی که از سوی ترانه سرا و اهنگساز عبور می کند به نظر من بهترین ملودی است.

رضا صادقی نیز بلافاصله بعد از صحبت های کریمی با خنده گفت: به نظر من کار خوب کاری است که رضا صادقی بخواند.

برا اساس گزارش مهر، در بخش پایانی برنامه هم که تحت تدابیر شدید انتظاماتی محافظان رضا صادقی برگزار شد طرفداران این خواننده با تشکیل یک صف طولانی با آلبوم های امضا شده این خواننده روی جلد آلبوم جدیدش فروشگاه شهر کتاب مرکزی را ترک کردند.

آلبوم «فقط گوش کن» با صدای رضا صادقی تازه ترین اثر موسیقایی این خواننده است که از دوشنبه یازدهم اسفند ماه توسط موسسه آوای هنر روانه بازار موسیقی شده است.

«کلافه» با ترانه بیتا طایی، آهنگسازی رضا صادقی، تنظیم شجاعت شفایی، «حیف» با ترانه نرگس جعفری، آهنگسازی ساناز کریمی، تنظیم بابک مافی، «خبر داری» با ترانه و ملودی رضا صادقی، تنظیم شهراد امیدوار، «ندارمت» باترانه مهدی محمودی، آهنگسازی فرشید ادهمی، تنظیم هومن نامداری، «عاشق شدم» باترانه رضا صادقی، علی استیری، آهنگسازی رضا صادقی و تنظیم پویا نیک پور، «امرم» با ترانه زنده یاد استاد ابراهیم منصفی، آهنگسازی فاضل پیش، تنظیم مجید نصیری، «آدم خوبه» با ترانه امیر حسین الهیاری، آهنگسازی رضا صادقی و تنظیم شجاعت شفایی، «رنگ صدا» با ترانه و ملودی رضا صادقی و تنظیم مسعود همایونی، «می خوامت» با ترانه علی استیری، آهنگسازی رضا صادقی و تنظیم شجاعت شفایی، «جوونی» با ترانه بابک صحرایی، آهنگسازی امین قباد و تنظیم رضا تاجبخش، «یادگاری» با ترانه مهرزاد امیرخانی، آهنگسازی فرشید ادهمی و تنظیم معین راهبر، «یه نفر» با ترانه مهرزاد امیرخانی، آهنگسازی رضا صادقی و تنظیم مهران خالصی، «دلواپسی» با ترانه علی استیری، آهنگسازی سعید سام و تنظیم اسماعیل حسینی، «بی تو» با ترانه عرفان سلیمی، آهنگسازی اشکان خشایی و تنظیم میثم مروستی و «غرور» با ترانه حسین سلیمانی، آهنگسازی و تنظیم فاضل پیش پانزده قطعه ای هستند که در این آلبوم موسیقایی به علاقه مندان عرضه شده است.