به گزارش خبرنگار مهر، محمد نستوه عصر دوشنبه در دیدار با آیت الله مکارم شیرازی، اظهار کرد: سازمان استعدادهای درخشان متولی شناسایی دانش آموزان با استعدادهای برتر است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر ۶۷۰ مدرسه استعدادهای درخشان در کشور وجود دارد، گفت: این مدارس ۱۴۰ هزار دانش آموز را پوشش میدهند.
معاون مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان تصریح کرد: تمام تلاش این مرکز این است که برای تقویت بنیه علمی و تربیتی و پژوهشی دانش آموزان گام برداریم.
وی با اشاره به برنامههای تربیتی و پرورشی متنوعی که این مرکز دارد، ادامه داد: برخی برنامهها به صورت خودجوش در مدارس و برخی بر اساس برنامههای مرکز صورت میگیرد.
نستوه، برگزاری کنگره بین المللی قرآن کریم سمپاد که به صورت مرحلهای و طرح فراگیر آموزش قرآن که به صورت گام به گام و غیر رقابتی انجام میشود را از برنامههای مرکز استعدادهای درخشان نام برد.
حضور روحانیون در مدارس استعدادهای درخشان
وی حضور روحانیون در مدارس استعدادهای درخشان را از طرحهای مهم و اساسی این مرکز نام برد و عنوان کرد: از روحانیون مجرب در طرحی به نام طرح روشنا استفاده میکنیم که بر اساس آن روحانیون ساعاتی را در مدارس استعدادهای درخشان حضور مییابند.
معاون مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان برگزاری المپیادهای علمی در سطح منطقه، کشور و بین المللی را از برنامههای علمی این مرکز اعلام کرد و گفت: ۲۷ سال است این المپیادها برگزار میشود و همه ساله دانش آموزان ما درخشندگی خوبی در این حوزه از خود نشان دادهاند.
وی با بیان اینکه المپیادها در ۷ رشته برگزار میشود، تصریح کرد: برگزیدگان دانش آموزی نظام جمهوری اسلامی ایران در این المپیادها در حد کشورهای پیشرفته ظاهر میشوند.
نستوه برگزاری جشنواره جوان خوارزمی را از دیگر برنامههای علمی عنوان کرد و ادامه داد: متولی این بخش و مدیریت آن برعهده مرکز استعدادهای درخشان است و در این جشنواره طرحهای مبتکرانه و خلاقانهای بروز میکند.
وی گفت: این مرکز به شناسایی استعدادهای برتر در سطح طبیعی مدارس پرداخته است که این طرح ویژه مناطقی برگزار میشود که امکان جداسازی دانشآموزان دارای استعداد درخشان از دیگران وجود ندارد.
پرورش نخبگان متعهد و متخصص در راستای اهداف نظام
معاون مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان با بیان اینکه اکنون دانشآموزان تربیت یافته سمپاد در مدارج مهم مدیریتی و اجرایی مشغول به فعالیت هستند، افزود: پرورش نخبگان متعهد و متخصص در راستای اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی برای زمینه سازی و احیای تمدن نوین اسلامی دردستور کار این مرکز قرار دارد که در این راستا گامهای خوبی برداشته شده است.
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