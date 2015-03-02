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۱۱ اسفند ۱۳۹۳، ۱۹:۴۵

نستوه خبر داد:

تحصیل ۱۴۰ هزار دانش آموز در مدارس استعداد‌های درخشان

تحصیل ۱۴۰ هزار دانش آموز در مدارس استعداد‌های درخشان

قم - معاون مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش ‌پژوهان جوان با بیان اینکه در حال حاضر ۶۷۰ مدرسه استعداد‌های درخشان در کشور وجود دارد، گفت: این مدارس ۱۴۰ هزار دانش آموز را پوشش می‌دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نستوه عصر دوشنبه در دیدار با آیت الله مکارم شیرازی، اظهار کرد: سازمان استعداد‌های درخشان متولی شناسایی دانش آموزان با استعداد‌های بر‌تر است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۶۷۰ مدرسه استعداد‌های درخشان در کشور وجود دارد، گفت: این مدارس ۱۴۰ هزار دانش آموز را پوشش می‌دهند.

معاون مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش ‌پژوهان جوان تصریح کرد: تمام تلاش این مرکز این است که برای تقویت بنیه علمی و تربیتی و پژوهشی دانش آموزان گام برداریم.

وی با اشاره به برنامه‌های تربیتی و پرورشی متنوعی که این مرکز دارد، ادامه داد: برخی برنامه‌ها به صورت خودجوش در مدارس و برخی بر اساس برنامه‌های مرکز صورت می‌گیرد.

نستوه، برگزاری کنگره بین المللی قرآن کریم سمپاد که به صورت مرحله‌ای و طرح فراگیر آموزش قرآن که به صورت گام به گام و غیر رقابتی انجام می‌شود را از برنامه‌های مرکز استعداد‌های درخشان نام برد.

حضور روحانیون در مدارس استعداد‌های درخشان

وی حضور روحانیون در مدارس استعداد‌های درخشان را از طرح‌های مهم و اساسی این مرکز نام برد و عنوان کرد: از روحانیون مجرب در طرحی به نام طرح روشنا استفاده می‌کنیم که بر اساس آن روحانیون ساعاتی را در مدارس استعداد‌های درخشان حضور می‌یابند.

معاون مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش ‌پژوهان جوان برگزاری المپیاد‌های علمی در سطح منطقه، کشور و بین المللی را از برنامه‌های علمی این مرکز اعلام کرد و گفت: ۲۷ سال است این المپیاد‌ها برگزار می‌شود و همه ساله دانش آموزان ما درخشندگی خوبی در این حوزه از خود نشان داده‌اند.

وی با بیان اینکه المپیاد‌ها در ۷ رشته برگزار می‌شود، تصریح کرد: برگزیدگان دانش آموزی نظام جمهوری اسلامی ایران در این المپیاد‌ها در حد کشور‌های پیشرفته ظاهر می‌شوند.

نستوه برگزاری جشنواره جوان خوارزمی را از دیگر برنامه‌های علمی عنوان کرد و ادامه داد: متولی این بخش و مدیریت آن برعهده مرکز استعداد‌های درخشان است و در این جشنواره طرح‌های مبتکرانه و خلاقانه‌ای بروز می‌کند.

وی گفت: این مرکز به شناسایی استعداد‌های بر‌تر در سطح طبیعی مدارس پرداخته است که این طرح ویژه مناطقی برگزار می‌شود که امکان جداسازی دانش‏‌‏آموزان دارای استعداد درخشان از دیگران وجود ندارد.

پرورش نخبگان متعهد و متخصص در راستای اهداف نظام

معاون مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش ‌پژوهان جوان با بیان اینکه اکنون دانش‏‌‏آموزان تربیت یافته سمپاد در مدارج مهم مدیریتی و اجرایی مشغول به فعالیت هستند، افزود: پرورش نخبگان متعهد و متخصص در راستای اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی برای زمینه سازی و احیای تمدن نوین اسلامی دردستور کار این مرکز قرار دارد که در این راستا گام‌های خوبی برداشته شده است.

کد مطلب 2510215

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