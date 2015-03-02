به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله ناصر مکارم شیرازی عصر دوشنبه در دیدار رئیس مرکز استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان با وی، اظهار کرد: سرمایههای اصلی جوامع نیروی انسانی است.
وی گفت: ممکن است کشوری از سرمایهها و منابع طبیعی خوبی برخوردار باشد ولی نیروی انسانی کارآمدی نداشته باشد که موجب میشود تمام این منابع هدر برود اما اگر کشوری نیروی انسانی خوب و درخشانی داشته باشد چنانچه از منابع طبیعی مناسبی برخوردار نباشد، میتواند راه موفقیت و رشد را بپیماید.
استاد برجسته حوزه با اشاره به کشورهای آلمان و ژاپن که در جریان جنگ جهانی در هم کوبیده شدند اما با انسانهای توانا توانستند دوباره کشورشان را بسازند، افزود: انسانهای با استعداد بالا و درخشان در جامعه میتوانند همه مشکلات را پشت سر بگذارند.
وی به تبیین نقش مهم انسان در جامعه پرداخت و تصریح کرد: باید در جامعه استعدادهای درخشان کشف، آموزش و از آنها بهره برداری بشود.
آیت الله مکارم شیرازی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه گاهی کشف یک استعداد درخشان بالاتر از کشف یک گنج گرانقیمت خواهد بود، گفت: کشف، پرورش و استفاده از استعدادهای درخشان کار بسیار ارزشمند و خوبی است و هر اندازه دولت و ملت در این امر سرمایه گذاری کند ارزش دارد.
نباید میان فقیر و غنی تفاوتی ایجاد شود
وی عنوان کرد: در این حیطه آسیبهایی ممکن است ایجاد شود که باید با آنها مبارزه کرد، از جمله اینکه در این عرصه نباید میان فقیر و غنی تفاوتی ایجاد شود چه بسا استعدادهای درخشانی که در خانوادههای فقیر زندگی میکنند.
این استاد سطوح عالی حوزه گفت: یک آسیب این است که استعدادهای درخشان از نظر علوم مختلف پرورش یابند ولی از نظر اعتقادی و اخلاقی پرورش کامل پیدا نکنند چرا که اگر یک استعداد درخشان منهای مبانی اعتقادی و تقوا باشد خطرش بیشتر از استعدادهای معمولی است.
وی گفت: باید به گونهای با استعدادهای درخشان و نوابغ کشور رفتار کنیم و آنها را پرورش دهیم که اگر زمانی به خارج از کشور رفتند در آنجا ماندگار نشوند و به کشور برگردند.
وی مدیران و دست اندرکاران مرکز استعدادهای درخشان را متولیان گنجهای عظیم خواند و اظهار داشت: باید مراقب باشید این گنجها به تاراج نروند و از این سرمایهها به خوبی در کشور استفاده کنید.
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