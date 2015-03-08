پنج میلیارد ریال کالای قاچاق در خوزستان کشف شد

سرهنگ سید محمد صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و مبارزه با کالای قاچاق ماموران پلیس آگاهی شهرستان امیدیه اقدام به کنترل و بازرسی محور دیلم ـ امیدیه نمودند.

وی افزود: در این بازرسی ماموران مبارزه با کالای قاچاق به دو دستگاه خودرو سواری زانتیا و پژو پارس مشکوک شد i و بلافاصله آنها را متوقف کردند.

جانشین فرماندهی انتظامی خوزستان تصریح کرد: در بازرسی از خودروها تعداد ۱۳ هزار و ۷۸۸ عدد لوازم آرایشی و ۳۲۰ دستگاه تبلت، ۲۰۰ عدد کیف تبلت و ۳۷۰ عدد هندزفری فاقد هرگونه مدارک گمرکی به ارزشی تقریبی پنج میلیارد ریال کشف شد.

صالحی با اشاره به دستگیری دو نفر در این عملیات خاطرنشان کرد: پدیده قاچاق باعث فلج شدن اقتصاد داخلی شده و همچنین توازن اقتصادی در جامعه را به هم خواهد زد که پلیس با جدیت با قاچاقچیان برخورد می کند.

وی در پایان گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده به همراه مستندات قانونی راهی مراجع قضایی شدند