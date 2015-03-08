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۱۷ اسفند ۱۳۹۳، ۱۰:۴۹

مرغ ارزان شد

مرغ ارزان شد

رئیس اتحادیه پرنده و ماهی استان تهران از کاهش قیمت مرغ خبر داد و گفت: قیمت این کالا در مراکز خرده فروشی به ۷۴۰۰ و در مراکز عمده فروشی به ۷۰۰۰ تومان رسیده است.

مهدی یوسف‌خانی در گفتگو با مهر از کاهش جزیی قیمت ماهی تیلاپیا و شیر نیزه‌ای خبر داد و گفت: در حال حاضر قیمت هرکیلوگرم ماهی شیر جنوب ۲۴ هزار و ۵۰۰ تومان، کپور ۱۴ هزار تومان، قزل‌آلا ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان، شیرنیزه‌ای ۱۱ هزار تومان، تیلاپیا ۲۱ هزار تومان، آمور جنوب ۲۱ هزار و ۵۰۰ تومان، آزاد دزفولی ۷ هزار تومان و حلوای سیاه ۲۱ هزار تومان است.

وی همچنین از کاهش ۶۰۰ تومانی مرغ در بازار خبر داد و اظهارداشت: قیمت این کالا در مراکز خرده‌فروشی به ۷۴۰۰ تومان و در مراکز عمده فروشی به ۷۰۰۰ تومان رسیده است.

یوسف‌خانی اضافه کرد: طی یکی دو روز آینده قیمت مرغ در خرده‌فروشی‌ها به ۷۲۰۰ تومان خواهد رسید.

پیش از این معاون بازرگانی داخلی شرکت پشتیبانی امور دام کشور در گفتگو با مهر با تشریح اقدامات دولت برای کنترل قیمت مرغ در بازار اعلام کرده بود: قیمت این کالا طی روزهای آینده کاهش می‌یابد.

 

 

 

کد مطلب 2513696

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