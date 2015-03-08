پیام رهبر معظم انقلاب برای وقف منزل یک شهید به عنوان کتابخانه

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم جشن سالگرد یازدهمین سال تاسیس نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور و اختتامیه دومین مسابقه خاطره‌نویسی کتابداران، پیش از ظهر امروز یکشنبه ۱۷ اسفند با حضور علیرضا مختارپور دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، غلامعلی حدادعادل رئیس فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی، رضا صالحی امیری رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی و جمعی از نویسندگان و کتابداران کشور، در تالار رودکی مجموعه تالار وحدت برگزار شد.

بخشی از این مراسم به قرائت پیام رهبر انقلاب توسط علیرضا مختارپور اختصاص داشت. آخرین سفر استانی دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور به استان یزد بود که در آن ۲ کتابخانه افتتاح شد. یکی از این کتابخانه، خانه خانواده شهید مطلب شفیعی بود که وقف نهاد کتابخانه های عمومی کشور شد.

مختارپور در این باره نامه‌ای به رهبر انقلاب نوشت که رهبری نیز پاسخ نامه او را با یک پیام دادند. مشروح پیام رهبری در این باره، به شرح زیر است:



بسمه تعالی

به شهید عزیز درود می فرستم و نیز به این پدر و مادر صبور و آگاه و پرگذشت.

امید است حسنات و انوار ساطع از فداکاری این عزیزان و دیگر شهدا و ایثارگران بزرگوار، سرمایه و ذخیرهای ماندگار برای کشور و تاریخ ما باشد.

سید علی خامنه ای

۱۳۹۳/۱۲/۱۱

مطلب شفیعی شهید ۲۰ ساله از شهدای کربلای هشت شلمچه و از اهالی یکی از روستاهای شهرستان بهاباد یزد و دانشجوی دانشگاه امام صادق تهران بود که پدر ۸۴ ساله و مادر ۸۲ ساله این شهید تنها منزل مسکونی خود را با زیربنای ۲۳۰ مترمربع وقف نهاد کتابخانه های عمومی کشور کردند. این کتابخانه با ۲۵۱ عضو و ۹۸۲۵ نسخه کتاب، طی سفر هفته گذشته دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور به استان یزد افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.

پدر شهید شفیعی نیز با حضور در سن اجرای مراسم، در سخنانی کوتاه، گفت: رابطه خود را با خدا قطع نکنید! تا وقتی که مریض و بیمار می شوید، روی تان بشود از خدا بخواهید که دوای شما بشود. همه چیز کار خداست. همه چیز را از خدا بخواهید!

در ابتدای این مراسم همچنین، برای اولین بار فایل صوتی یکی از سخنرانی‌های رهبر انقلاب در سال ۵۷ درباره کتاب و کتابخوانی پخش شد.