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۱۸ اسفند ۱۳۹۳، ۱۵:۳۹

سخنگوی شورای صنفی نمایش در گفتگو با مهر:

اکران‌ فیلم‌های فعلی سینماهای تهران تا پایان سال ادامه دارد

اکران‌ فیلم‌های فعلی سینماهای تهران تا پایان سال ادامه دارد

سخنگوی شورای صنفی نمایش از ادامه اکران فیلم های در حال نمایش در سالن‌های سینمایی شهر تهران تا پایان سال خبرداد.

غلامرضا فرجی سخنگوی شورای صنفی نمایش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه فیلم های در حال اکران تا پایان سال به نمایش خود در سینماهای تهران ادامه می دهند، گفت: «رخ دیوانه» به کارگردانی ابوالحسن داوودی، «طعم شیرین خیال» به کارگردانی کمال تبریزی، «استراحت مطلق» به کارگردانی عبدالرضا کاهانی  و «ایران برگر» به کارگردانی مسعود جعفری جوزانی از چهارشنبه ۲۰ اسفندماه در سینماهای کشور اکران می شوند.

وی ادامه داد: فیلم سینمایی «روباه» به کارگردانی بهروز افخمی از ۲۷ اسفند ماه بعد از پایان نمایش «تمشک» و «لامپ صد» در گروه سینمایی فرهنگ روی پرده می رود. البته فیلم هایی که در حال حاضر در سینماها نمایش داده می شوند، می توانند تا پایان سال به نمایش خود در سینماها ادامه دهند.

سخنگوی شورای صنفی نمایش تاکید کرد: علیرغم مصاحبه تهیه کننده فیلم سینمایی «عصر یخبندان» مبنی بر اکران این فیلم در گروه سینمایی آزاد در رسانه ها، تا امروز هیچ درخواستی برای نمایش این فیلم در گروه آزاد ارائه نشده است.

فرجی در پایان گفت: تهیه کننده فیلم سینمایی «لامپ صد» نیز گلایه هایی را نسبت به عملی نشدن درست و مناسب قرارداد نمایش فیلم در سینما فرهنگ بیان کرد، که با توجه به اینکه هیچ شکایت رسمی مبنی بر این مساله به شورا ارائه نشده است مورد بررسی قرار نگرفت و در صورت ارائه شکایت رسمی به این مساله رسیدگی می شود.

کد مطلب 2514890

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