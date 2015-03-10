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۱۹ اسفند ۱۳۹۳، ۱۲:۳۱

جهت اعزام به مسابقات بین‌المللی؛

هشتمین اردوی آمادگی قاریان و حافظان ممتاز برگزار می‌شود

هشتمین اردوی آمادگی قاریان و حافظان ممتاز برگزار می‌شود

دبیر کمیته اعزام و دعوت از قاریان قرآن کریم از برگزاری هشتمین دوره آموزش، ارتقاء و ارزیابی قاریان و حافظان ممتاز جهت اعزام به مسابقات بین‌المللی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعلی سرابی، دبیر کمیته اعزام و دعوت از قاریان قرآن کریم ضمن بیان این خبر گفت: این دوره هر ساله پس از مسابقات سراسری قرآن کریم سازمان اوقاف و امور خیریه برگزار می شود و هدف از آن، انتخاب نمایندگان شایسته جمهوری اسلامی ایران جهت اعزام به مسابقان بین‌المللی کشورهای مختلف می‌باشد.

سرابی ادامه داد: هشتمین اردو از روز چهارشنبه ۲۰ اسفنداه تا جمعه ۲۲ اسفندماه در ساختمان سازمان اوقاف و امور خیریه برگزار می‌شود.

دبیر کمیته اعزام و دعوت از قاریان قرآن کریم گفت: نفرات برتر قرائت و حفظ مسابقات سراسری اخیر که در تبریز برگزار شد و نیز نفرات برتر مسابقات شکوفه‌ها به این دوره دعوت شده‌اند و در این سه روز، علاوه بر دریافت تجربیات اساتید، با آیین‌نامه مسابقات کشورهای مختلف آشنا می‌شوند.

وی تعداد اساتید را ۱۰ نفر برشمرد و گفت: در این دوره غلامرضا شاه‌میوه اصفهانی، محمد عباسی، حجت‌الاسلام محمد‌رضا شهیدی‌پور، ابوالفضل علامی، عباس امام جمعه، امیر آقایی، معتز آقایی، سید‌جواد سادات فاطمی، رحیم خاکی و بهروز یاری‌گل به تدریس و داوری می‌پردازند.

این دوره با همکاری مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه و کمیته اعزام و دعوت از قاریان قرآن کریم برپا می‌ شود.

کد مطلب 2515201

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