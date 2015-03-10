به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعلی سرابی، دبیر کمیته اعزام و دعوت از قاریان قرآن کریم ضمن بیان این خبر گفت: این دوره هر ساله پس از مسابقات سراسری قرآن کریم سازمان اوقاف و امور خیریه برگزار می شود و هدف از آن، انتخاب نمایندگان شایسته جمهوری اسلامی ایران جهت اعزام به مسابقان بینالمللی کشورهای مختلف میباشد.
سرابی ادامه داد: هشتمین اردو از روز چهارشنبه ۲۰ اسفنداه تا جمعه ۲۲ اسفندماه در ساختمان سازمان اوقاف و امور خیریه برگزار میشود.
دبیر کمیته اعزام و دعوت از قاریان قرآن کریم گفت: نفرات برتر قرائت و حفظ مسابقات سراسری اخیر که در تبریز برگزار شد و نیز نفرات برتر مسابقات شکوفهها به این دوره دعوت شدهاند و در این سه روز، علاوه بر دریافت تجربیات اساتید، با آییننامه مسابقات کشورهای مختلف آشنا میشوند.
وی تعداد اساتید را ۱۰ نفر برشمرد و گفت: در این دوره غلامرضا شاهمیوه اصفهانی، محمد عباسی، حجتالاسلام محمدرضا شهیدیپور، ابوالفضل علامی، عباس امام جمعه، امیر آقایی، معتز آقایی، سیدجواد سادات فاطمی، رحیم خاکی و بهروز یاریگل به تدریس و داوری میپردازند.
این دوره با همکاری مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه و کمیته اعزام و دعوت از قاریان قرآن کریم برپا می شود.
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