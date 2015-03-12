متن و حواشی یک اکران ویژه درلرستان/«ایران برگر»در تنورداغ منتقدان

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی "ایران برگر" عصر چهارشنبه در اکرانی ویژه و غیرعمومی در سینما استقلال خرم آباد با حضور مسعود جعفری جوزانی کارگردان فیلم، محمدهادی کریمی نویسنده، هوشنگ بازوند استاندار لرستان، فرمانده انتظامی استان لرستان، نماینده ولی فقیه در سپاه حضرت ابوالفضل(ع)، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان و اصحاب رسانه روی پرده رفت که انتقادات بسیاری را از سوی حاضران به همراه داشت.

در جریان این اکران ویژه عمده حاضران به نقد اثر جدید جعفری جوزانی پرداختند به طوریکه در لحظاتی سالن با انتقادات جدی منتقدان لرستانی به همهمه کشیده شد.

تمجید مدیرکل ارشاد لرستان از جعفری جوزانی

در ابتدای مراسم اکران این فیلم حجت الاسلام حمیدرضا حنان مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان در سخنانی با اشاره به اینکه مسعود جعفری جوزانی را همه می شناسند و به عنوان شخصیت بزرگی در سطح کشور و فراتر از آن مطرح هستند، اظهار داشت: آثار سینمایی خوب ایشان را همه دیده اند و فیلم "جاده های سرد" این کارگردان بی نظیر بود.

وی با بیان اینکه استاندار لرستان به طور مخصوص پیگیر آوردن این فیلم بودند، تصریح کرد: این فیلم برای اعضای شورای تامین استان، مدیران کل و هنرمندان اکران می شود.

بنابر این گزارش پس از سخنان مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان فیلم ایران برگر به روی پرده رفت و بعد از اکران این فیلم مسعود جعفری جوزانی و محمدهادی کرمی به روی صحنه آمدند تا در جلسه نقد فیلم "ایران برگر" حضور داشته باشند.

چرا "ایران برگر" با زبان لری ساخته شد؟

مسعود جعفری جوزانی در سخنانی با اشاره به اینکه خوشحالم که در وطن خودم هستم، اظهار داشت: فیلم های سینمایی جاده های سرد، شیرسنگی و در مسیر تندباد را با گویش لری خودم از سال ۶۲ ساخته ام.

وی با بیان اینکه فیلمنامه فیلم سینمایی "ایران برگر" نیز سال ۱۳۸۰ نوشته و در سال ۱۳۸۱ فیلم ساخته شد و پروانه گرفت، تصریح کرد: مراحل اکران این فیلم به خاطر ساختن سریال در چشم باد تا به امروز عقب افتاد.

این کارگردان سینما و تلویزیون با تاکید بر اینکه یک نفر از من سوال کرد که این فیلم می توانست با هر گویش دیگری ساخته شود چرا از گویش لری در ان استفاده کرده اید؟ افزود: جواب من این است که فیلم سازی که اهل لرستان است وقتی حرف می زند با افتخار با گویش خود حرف می زند.

جعفری جوزانی با اشاره به اینکه یکی از پاک ترین گویش هایی که بیشترین کلمات اصیل زبان دری را دارد گویش لری است، گفت: اسم روستایی که فیلم در آن جریان دارد "شید" است که یک کلمه اصیل و به معنای نور است.

وی با بیان اینکه به این دلیل "شید" را انتخاب کردیم چرا که یک کلمه اصیل است، تصریح کرد: خودم نیز با افتخار پسوند جوزانی را به دنبال می کشم.

این کارگردان سینما و تلویزیون یادآور شد: طبیعی بود به زبان خودم فیلم بسازم چون درک عمیق تری از آن دارم.

هر قومی آدم خوب و بد دارد!

جعفری جوزانی با اشاره به اینکه کسانی که بدون شناخت از این جامعه و گویش وارد آن می شوند، ساختار آن را به هم می ریزند، اظهار داشت: وقتی یک فیلم در هر منطقه ای ساخته می شود طبیعتا هم آدم خوب دارد و هم آدم بد.

وی افزود: مدیر مدرسه، روحانی روستا، فتح الله خان و امر الله خان همه چه خوب و چه بد اهل این منطقه هستند و مثل هر قوم دیگری آدم های خوب و بد باهم در آن وجود دارد.

این کارگردان سینما و تلویزیون با بیان اینکه افتخار بزرگ این است که یک واحد کوچک از قوم بزرگ لر که شش هزار سال است مملکت را نگه داشته است هستم، تصریح کرد: به فیلم خود افتخار می کنم چراکه اهل لرستان هستم.

جعفری جوزانی با اشاره به اینکه نباید بهراسیم که به لهجه خودمان فیلم بسازیم، گفت: وقتی فیلمی در استانی قرار است ساخته شود اهمیت آن در اصالت، گویش، روابط انسان ها و فرهنگ آنها نهفته است.

این کارگردان سینما و تلویزیون با بیان اینکه "ایران برگر" فیلم امروز است، تصریح کرد: این فیلم در یک روستا در منطقه ای بین اراک و ملایر ساخته شده است.

ایران برگر حاصل یک دهه تلاش جعفری جوزانی است

محمدهادی کریمی نویسنده فیلم "ایران برگر" نیز در سخنانی با اشاره به اینکه خوشحالم در جمع بزرگان فرهنگی و سیاسی استان لرستان هستم، اظهار داشت: این فیلم حاصل یک دهه تلاش آقای مسعود جعفری جوزانی است.

وی با بیان اینکه با فیلم "جاده های سرد" جعفری جوزانی با طبیعت، مردم، گویش و دردها و رنج های کسانیکه مورد تبعیض و ناعدالتی قرارگرفته بودند آشنا شدم، تصریح کرد: همچنین با فیلم "شیرسنگی" ایل بختیاری را شناختم.

نویسنده فیلم "ایران برگر" با تاکید بر اینکه آقای جعفری جوزانی به من گفتند که دوست دارم این فیلم را در موقعیتی بسازم که یادآور مردم زادگاه خودم باشد، افزود: قهرمان فیلم "ایران برگر" آقای معلم است که به درستی به گندم، کار، آینده و تعامل اشاره و تاکید می کند.

تهمت "گرز به دست" بودن قوم لر

بنابراین گزارش حجت الاسلام علیرضا کرمی نماینده ولی فقیه در سپاه حضرت ابوالفضل(ع) لرستان در ادامه جلسه نقد فیلم گفت: در این فیلم تهمت هایی به استان های لر نشین زده می شود بر این مبنا که همیشه "گرز به دست" هستند.

وی با بیان اینکه این موضوع دقیقا در فیلم آمده و به گونه ای مورد تایید عمومی قرار گرفته است، تصریح کرد: در رابطه با موضوعاتی که پیرامون بداخلاقی در انتخابات مطرح شد باید گفت که این مسائل چیزی است که در همه کشور اتفاق می افتد و نباید این موارد را تنها در یک قوم لر ببینیم.

جد در جد حافظان کشور بوده ایم

کارگردان فیلم "ایران برگر" در پاسخ به این انتقاد با اشاره به اینکه من همه عمرم تنها یک چیز را آموخته ام و فقط این را بلدم، اظهار داشت: من درس این کار را آموخته ام و فیلم می سازم.

جعفری جوزانی با بیان اینکه حرفه من فیلم سازی است، تصریح کرد: نباید بهراسیم از اینکه در رابطه با قوم لر داستانها گفته شود و مستندها ساخته شود.

وی با تاکید بر اینکه ما فرهنگی داریم که خیلی جاها افتخار آمیز است، افزود: قوم لر سرلشگر و ارتش این کشور بوده و حتی در عشایر ما بیشتر کارهای خانه دست زنان بوده چون مردها دائما مشق نظام می کرده اند.

کارگردان فیلم "ایران برگر" با اشاره به اینکه قشونی که از خرم آباد می رود، تا نزدیک سن پترزبورگ رفته و در انجا ماندگار نیز شده است، اظهار داشت: موسیقی لری نیز در جایگاه خود بی نظیر است.

جعفری جوزانی با بیان اینکه حتی شهرام ناظری به صورت افتخاری خوانندگی این فیلم را قبول کرد و گفت من عاشق این فیلم هستم، تصریح کرد: چون ایشان هم کرد است و همبستگی عجیبی باهم داریم.

وی با تاکید بر اینکه نگرانی نباید باشد، افزود: ما جد در جد حافظان کشور بوده ایم.

نهراسیم از اینکه بگویند چوب به دست هستیم!

کارگردان فیلم "ایران برگر" با اشاره به اینکه ریتم های موسیقی های لری بر اساس حرکت سم اسب ها و جنگ هایی است که انجام داده ایم، گفت: تفنگ در تمام اشعار لری وجود دارد.

جعفری جوزانی با بیان اینکه وقتی می گویند تگزاس فورا یک چیز به نام اسلحه و تفنگ به ذهن می آید، تصریح کرد: مردم تگزاس نیز به این امر افتخار می کنند و چیز بدی نیست و می گویند مملکت را حفظ کرده ایم.

وی با تاکید بر اینکه نباید هراس این قضیه را داشته باشیم که می گویند چوب به دستیم، افزود: چوب را برای چه کسی برمی داریم؟

کارگردان فیلم "ایران برگر" با اشاره به اینکه اگر لازم باشد خودم هم چوب برمی دارم، اظهار داشت: اگر لازم باشد برای مملکت چوب و تفنگ هم برمی دارم.

"ایران برگر" چه می خواد بگوید؟!

جعفری جوزانی با بیان اینکه فیلم "ایران برگر" می گوید که شرم بر شما باد که به مردم مرغ می دهید و مردم را در صف نگه میدارید، تصریح کرد: کار درست کنید، ملت ما کار می خواهد.

وی با تاکید بر اینکه تفاوت ما لرها این است که بلدیم ادبیات مان را درست انتخاب کنیم، افزود: بدون اینکه گستاخانه برخورد کرده باشیم، ادیبانه گفتیم به بزرگانی که در جایی قرار می گیرند باید ارزش و قدر این ملت را بدانند.

کارگردان فیلم "ایران برگر" یادآور شد: این مملکت نان می خواهد نه اینکه امروز غذا بدهید وقولی بدهید و گداپروری کنید.

جعفری جوزانی ادامه داد: مردم اگر قیمه و پیتزا را هم بخورد اما سر صندوق رای قرار بگیرد آن معلمی را انتخاب می کند که به دنبال نان ملت است چراکه روح ملی اش اجازه نمی دهد رای اشتباه بدهد.

هرگز آنچه در "ایران برگر" نمایش داده شده را در لرستان ندیده ام

دکتر حسین مهرداد از اساتید دانشگاههای لرستان نیز در سخنانی با انتقاد از فیلم "ایران برگر" اظهار داشت: هنر انسان را از عالم واقع به عالم خیال می برد و دگرگون می کند و برمی گرداند.

وی با بیان اینکه هنر آن است که انسان را صاحب درک کند، تصریح کرد: کلید ورود به احساسات مردم هنر است.

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه فرض کنیم که ما اصلا مردمی چماق به دست هستیم، گفت: نیمه پر لیوان و تاریخ ۴۰ هزار ساله و فرهنگ مردم را نیز باید دید.

مهرداد با بیان اینکه قوم لر هیچگاه در تاریخ مغلوب نشده است، تصریح کرد: قوم مغول نتوانست وارد این منطقه شود و این قوم لر بود که تیمور را لنگ کرد و صنفت لنگ را به تیمور داد.

وی با تاکید بر اینکه اگر به حریم خانواده ها توهین شود ممکن است گرز به دست بگیریم، افزود: واقعیت این است که الان دیگر گرز نمی گیریم و سالهای سال است در لرستان زندگی کرده ام و هنوز چنین چیزی که در فیلم نشان داده شد را ندیده ام.

یک استاد دانشگاه: ایران برگر قابل دفاع نیست/ فرهنگ مردم لر را به تصویر بکشید

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه فرهنگ غنی، موسیقی بسیار زیبا، مهمان نوازی و فرهنگ مردم لر را به تصویر بکشید، گفت: خوبی ها را نشان دهید که یک سرمایه گذار به استان بیاید.

مهرداد با بیان اینکه هر انسانی این فیلم را ببیند دیگر در استان ما آجر روی آجر نمی گذارد، تصریح کرد: فکر می کنند ما قومی این چنین هستیم.

وی با تاکید بر اینکه این فیلم قابل دفاع نیست، افزود: ما افراد تحصیل کرده ای هستیم و ممکن است با توضیحات شما قانع شویم اما افرادی داریم که اگر این فیلم را ببینند آن را توهین محض تلقی می کنند.

در فیلم ها افراد ساده لوح را به عنوان قوم لر معرفی می کنند

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه ۸۰ درصد جامعه در رابطه با این فیلم قانع نمی شوند، اظهار داشت: در فیلم ها و سریال ها متاسفانه افرادی که ساده لوح هستند را به عنوان قوم لر معرفی می کنند.

مهرداد با بیان اینکه ما از این وضعیت ناراحت هستیم، تصریح کرد: ما توسعه و دموکراسی را می دانیم و به دنبال کاهش فقر و بیکاری هستیم و اینگونه که در فیلم ها نشان داده می شود نیستیم.

وی با اشاره به اینکه در جاهای دیگر انسانی را در خیابان می کشند و کسی چیزی نمی گوید، گفت: اما در لرستان زبان یک خرس بریده شد و کل دنیا آن را فهمید.

این استاد دانشگاه یادآور شد: ما واقعا عصبانی می شویم وقتی به قوم لر توهین می شود.

ناکجا آبادی که در هیج جای جغرافیای مناطق لرنشین نیست

آرش احمدی فعال رسانه ای لرستانی نیز در انتقاد از فیلم "ایران برگر" خطاب به کارگردان این اثر گفت: عِرق شما نسبت به قوم لر از فیلمی که ساخته اید برداشت نمی شد.

وی اظهار داشت: "ندید بدید" بودن، سادگی مردمی که شهری ها آنها را دست می اندازند، بیگانه بودن با تمدن، کم خردی، باورهای عشیره ای که به سخره گرفته می شود، فروختن رای به شام و ... مسائلی بود که در فیلم "ایران برگر" در رابطه با قوم لر مطرح شد.

معاون خبر صدا و سیمای مرکز لرستان با بیان اینکه مردمی که چیزی از پیشرفت نمی دانستند و منطق نداشته و حرف حساب نمی دانستند چیزی بود که در فیلم "ایران برگر" نشان داده شد، تصریح کرد: همه این خصوصیات در کنار آدم های اتو کشیده و بافرهنگ که از جای دیگر آمده بودند نشان داده شد.

احمدی با تاکید بر اینکه "ناکجا آبادی" که به لرها نسبت داده اید نه در بروجرد، نه در خرم آباد و نه در ملایر است، افزود: چرا خشونت طلبی را به این قوم نسبت می دهید.

وی با اشاره به اینکه پیامک هایی که هجو و تمسخر قوم لر را نشانه گرفته است را همه مشاهده می کنند، اظهار داشت: تمام سکانس های این فیلم برای شبکه های اجتماعی خوراک خواهد شد.

نویسنده ایران برگر: در فیم بحث ما لرستان نیست

نویسنده فیلم "ایران برگر" در پاسخ به انتقادات مطرح شده با اشاره به اینکه باید بر آن چیزی که دیده اید تامل کنید شاید چیزی که حکم کرده اید درست نباشد، اظهار داشت: شخصیت های مثبت داستان مثل روحانی فیلم که حامی جوانان است و معلمی که حرف از گندم و آینده می زند را باید دید.

کریمی با بیان اینکه من در عجب هستم که چطور مرد و زنی که آمده اند و همه جا را به هم ریخته اند و بعد ساخت و پاخت کردند و به آنتالیا رفتند را مثبت دیده اید؟ تصریح کرد: مرد و زن شهری که نماد سرمایه داری هستند و می خواهند با پول، قدرت را بخرند را نباید مثبت دید.

وی با تاکید بر اینکه شخصیت های منفی ما که تهرانی حرف می زنند را مثبت دیده اید، افزود: در این فیلم بحث ما بحث لرستان نیست.

نویسنده فیلم "ایران برگر" با اشاره به اینکه در جریان فیلم یک روند بلوغ نشان داده می شود، گفت: مردم از جنگ بین فتح الله و امر الله خسته شده و همه نور الهی می شوند.

کریمی با بیان اینکه در این داستان معلم و روحانی که از بین خود این مردم هستند اتحاد یافته و جلوی دمل چرکی اختلاف ها را می گیرند، تصریح کرد: حرف هایی که راجع به انتخابات در فیلم زده می شود حرف های روز جامعه است.

جعفری جوزانی: از ایران برگر ۱۰۰ درصد دفاع می کنم

کارگردان فیلم "ایران برگر" نیز در سخنانی با اشاره به اینکه وقتی فیلمی در یک منطقه ساخته می شود آدم های مثبت و منفی آن نیز از مردم همان منطقه هستند، اظهار داشت: این فیلم می توانست در یک گوشه دیگر و با یک گویش دیگر ساخته شود.

جعفری جوزانی با بیان اینکه این فیلم قوم نگاری نمی کند، تصریح کرد: همین فریادهایی که در فیلم گفته می شود که نباید زد امروز دارد اتفاق می افتد.

وی با تاکید بر اینکه نقدی داریم باید بدون تکرار و استفاده از کلمات مترادف بیان کنیم، افزود: این کوبش ها را نباید انجام داد.

کارگردان فیلم "ایران برگر" با اشاره به اینکه افتخار می کنم به ساختن فیلم "ایران برگر" و از آن ابایی ندارم، گفت: من ۱۰۰ درصد از فیلم "ایران برگر" دفاع می کنم.

جعفری جوزانی با بیان اینکه در این فیلم یک داستان روایت شده و یک طنزی است که نشان می دهد چه باید بکنیم و چه نباید بکنیم، تصریح کرد: اگر کسی هم اعتراض کند باید بگوید چرا آدم هایی که از خارج روستا آمده اند تهرانی حرف می زنند.

وی عنوان کرد: اینکه گفته می شود از حماسه ها و دستاوردها و فرهنگ قوم لر باید فیلم بسازیم نیز باید بگویم که قبلا ساخته ایم و اگر سرمایه و فیلمنامه باشد باز هم می سازیم.

کارگردان ایران برگر: متاسفم که از فیلم خوشتان نیامد!

کارگردان فیلم "ایران برگر" با اشاره به اینکه من خودم لر هستم و دلیلی ندارد خودم را تحقیر کنم، اظهار داشت: در کجای داستان گفته شده که این فیلم در لرستان اتفاق افتاده است؟

جعفری جوزانی با بیان اینکه این فیلم یک داستان راجع به انتخابات است و چیزهای خوب و بد را نشان می دهد، تصریح کرد: این فیلم نه تنها توهین نیست بلکه افتخار هم هست چون من آن را ساخته ام و من یک بچه لر هستم.

وی با تاکید بر اینکه فیلم من از خودش دفاع می کند، افزود: این امر که هیجان داشته باشیم و حرف ها را تکرار کنیم کاری نمی کند و من تنها می توانم بگویم متاسفم که از فیلم خوشتان نیامد.

کارگردان فیلم "ایران برگر" با اشاره به اینکه گویش خودم لری است و بچه ام نیز این گویش را بهتر از من بلد است، گفت: این فیلم را من به عنوان یک بچه لر ساخته ام و نباید فیلم را اینقدر حقیر کرد.