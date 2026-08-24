تیم هندبال نوجوانان ایران برابر کویت پیروز شد

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات مرحله گروهی قهرمانی نوجوانان آسیا در اردن، هندبالیست‌های نوجوان کشورمان در سومین دیدار خود امروز دوشنبه دوم شهریور از ساعت ۱۶:۳۰ به مصاف کویت رفتند. تیم ایران در این دیدار با نتیجه ۲۱ بر ۱۸ برابر این تیم پیروز شدتا گام مهمی برای صعود به مرحله بعدی مسابقات بردارد.

شاگردان محمدرضا رجبی که با تیم‌های عربستان، قطر، کویت و سوریه هم‌گروه هستند، تاکنون دو برد برابر عربستان و کویت و یک شکست برابر قطر دارند و باید در چهارمین و آخرین دیدار خود چهارشنبه چهارم شهریور به مصاف سوریه خواهند رفت.

هندبالیست های کشورمان تاکنون سه دیدار را برابر تیم های عربستان، کویت و قطر پشت سرگذاشته اند که نتایج این دیدارها به این ترتیب است :

ایران ۲۸ - عربستان ۲۰

ایران ۲۲ – قطر ۲۴

ایران ۲۱ – کویت ۱۸

تیم هندبال نوجوانان ایران در آخرین دیدار مرحله مقدماتی روز چهارشنبه از ساعت ۱۲:۳۰ به مصاف تیم سوریه خواهد رفت.

محمدطاها ابراهیم خانلری سیس، مهدی احمدی‌فر، امیرحسین ثمربخش، عرشیا جاویدی‌فر، حسن جودکی، صالح حسه‌زاده، محمدحسین حق‌ستان، مهرشاد منصوری، شایان سوسنی، علی غیور، فرزاد مسیبی، محمد کشاورز، مهدیار مولوی، حسین خجسته، فرشاد نوروزپور، امیرحسین نیک‌اقبال، محسن هادی‌زاده، محمدرضا همتی و محمدحسین کمالی اسامی تیم ملی ایران در این رقابت‌هاست. کادرفنی تیم ملی هندبال نوجوانان را محمدرضا رجبی به عنوان سرمربی، عزیز نوربهبهانی مربی، حسین رجبی سرپرست، رضا سرسنگی ماساژور و امیرحسین چوپانی تدارکات تشکیل می‌دهند.

مسابقات هندبال قهرمانی نوجوانان آسیا ۲۰۲۶ تا ۱۰ شهریور ماه در اردن ادامه دارد و چهار تیم برتر این مسابقات، سهمیه حضور در مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۷ را کسب خواهند کرد.