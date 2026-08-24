به گزارش خبرنگار مهر، با نزدیک شدن به اعزام کاروان ایران به بازیهای آسیایی ناگویای ژاپن ترکیب تیم های ملی در رشته های مختلف مشخص می شود. فدراسیون قایقرانی ترکیب تیم ملی قایقرانی آبهای آرام ایران برای حضور در بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا را اعلام کرد. به این ترتیب ۹ قایقران در دو بخش کانو و کایاک، نماینده کشورمان در این رقابتها خواهند بود.
مسابقات کانو اسپرینت بازیهای آسیایی ناگویا از سوم تا ششم مهرماه در دریاچه مرکز کانوی میوشی ژاپن برگزار میشود و تیم ایران با ترکیبی متشکل از ورزشکاران زن و مرد در این رقابتها به میدان خواهد رفت. هدایت تیم ایران در این رقابتها بر عهده سرگئی بوزوگلی، ایمان پورعزیز، آرش بصارتدار و نادیا تالانک است.
علی آقامیرزایی و پیمان قویدل در کایاک مردان، الناز شفیعیان، تانیا کارگرپور و کیانا کمالزاده در کایاک زنان، محمدنبی رضایی در کانو مردان و هیوا افضلی، هدیه خیرآبادی و مائده شورگشتی در کانو زنان، ترکیب ۹ نفره قایقرانان اعزامی ایران به بازیهای آسیایی ناگویا را تشکیل میدهند.
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