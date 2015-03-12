ماهی تیلاپیا حجم تولیدات خوزستان را کاهش می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، سید عبدالرحیم مغینمی شامگاه گذشته در جلسه توسعه شیلات که در استانداری خوزستان برگزار شد با اشاره به لزوم تسریع پرداخت اعتبارات برای ساخت مجتمع های شیلات استان عنوان کرد: در مجتمع شیلاتی میگو و ماهیان سردابی، حدود سه هزار فرصت شغلی ایجاد شده است.

وی افزود: افزایش بهره وری و بازدهی تولیدات، توجه به بخش گردشگری و ارتباط بین بخشی به شرح وظایف مجتمع های شیلاتی استان افزوده شده است.

مغینمی تصریح کرد: مجتمع های بزرگ شیلاتی استان آمادگی لازم برای احداث شهرک های کشاورزی در این بخش را دارا هستند.

وی با بیان اینکه با همکاری سازمان محیط زیست برنامه ریزیهای لازم در زمینه تنوع گونه های ماهی و میگو اظهار کرد: متاسفانه گونه مهاجم ماهی تیلاپیا حجم تولیدات استان را کاهش می دهد به همین دلیل برنامه های برای مهار این گونه مهاجم در حال تدوین است.

مدیر کل شیلات خوزستان با تصریح کرد: به منظور بهینه سازی آب به دنبال توسعه آبزی پروری با استفاده از حجم پائین آب هستیم.

وی افزود: مناطقی در سواحل استان در نظر گرفته شده که با تکمیل بررسی های لازم این مناطق در اختیار سازمان جهاد نصر قرار خواهد گرفت تا زمینه های سرمایه گذاری را فراهم کند.