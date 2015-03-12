مصاف سخت پایین و بالای جدول/جنگ گسترش و راه آهن برای فرار از قعر

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و سوم رقابت های فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور در حالی امروز با انجام چهار دیدار آغاز می شود که دو تیم تبریزی حاضر در این رقابت ها بازی های حساسی برابر حریفان خود پیش رو دارند و بر این اساس تراکتورسازی میهمان تیم راه آهن تهران و گسترش فولاد میزبان تیم فولاد خوزستان است.

تلاش راه آهن برای فرار از قعر

تراکتورسازی تبریز که هفته گذشته سه امتیاز شیرین و مهمی را برابر پرسپولیس کسب کرد و به یک قدمی صدر جدول رسید، این هفته در زمین تیمی به میدان می رود که آخرین خانه جدول را اشغال کرده و برای فرار از این موقعیت، نیاز شدید به سه امتیاز بازی خانگی اش دارد.

راه آهن تیمی است که امروز پذیرای تیم تراکتورسازی است، راه آهنی که با حمید استیلی کار خود را در فصل جاری آغاز کرد اما اکنون فرهاد کاظمی سکان هدایتش را به دست گرفته و تلاش دارد تا این تیم بحران زده را از قعر جدول جدا کند. هم اکنون تیم راه آهن با ۱۹ امتیاز و گل آوراژ کمتر نسبت به تیم های نفت مسجد سلیمان و گسترش فولاد تبریز در رده شانزدهم ایستاده است و برای جدایی از قعر نه تنها نیازمند سه امتیاز بازی امروز خود برابر تراکتورسازی است، بلکه امیدوار است تا امروز نفت مسجد سلیمان در خانه به پرسپولیس ببازد و گسترش فولاد هم در تبریز برابر فولاد خوزستان شکست بخورد.

چشم امید تراکتوری ها به تساوی نفت و استقلال

در سوی مقابل اما تیم تراکتورسازی بر خلاف حریف قعرنشین خود، به رسیدن دوباره به صدر جدول می جنگد و تلاش می کند تا با دست پر به تبریز بازگردد. تراکتوری های ۴۱ امتیازی اکنون با صدر جدول تنها یک امتیاز فاصله دارند و این در حالی است که نفت ۴۲ امتیازی و استقلال ۴۱ امتیازی امروز و پس از بازی راه آهن – تراکتور در تهران به دیدار هم خواهند رفت که تقسیم امتیازات در آن بازی می تواند ارزشی به اندازه یک پیروزی شیرین برای تراکتورسازی داشته باشد چراکه با از دست دادن امتیاز توسط دو رقیب بالانشین، سرخپوشان تبریز می توانند با پیروزی احتمالی خود برابر راه آهن صدرنشین شده و گام مهمی برای قهرمانی در فصل جاری بردارند.

البته با اینکه تراکتورسازی قرار است برابر تیم آخر جدول به میدان برود اما این جایگاه نازل حریف تهرانی نباید موجب فریب تونی اولیویرا و شاگردانش باشد و چه بسا تیم هایی از پائین جدول که توانسته یقه تیم های بزرگ و بالانشین را بگیرند.

دو بازی شش امتیازی برای تراکتور و گسترش

برد تراکتوری ها در بازی امروز برابر راه آهن از طرفی می تواند به نفع تیم گسترش فولاد تبریز هم باشد. از دست دادن امتیاز از سوی شاگردان فرهاد کاظمی در تیم راه آهن این فرصت را برای تیم کمالوند ایجاد خواهد کرد که بتواند از جمع فانوس به دستان تا حدودی فاصله بگیرد. البته از طرفی تیم گسترش فولاد هم می تواند امروز برای تراکتورسازی بازی کند به طوریکه در صورت پیروزی آبی های تبریز برابر فولاد خوزستان، یکی از جدی ترین رقیبان تراکتورسازی در بالای جدول سه امتیاز مهم از دست خواهد داد و فاصله اش با سرخپوشان تبریز زیاد تر خواهد شد که این موضوع نیز قطعا به سود تیم تونی اولیویرا خواهد شد. با این حساب می توان برد احتمالی تراکتورسازی در خانه راه آهن و همچنین پیروزی احتمالی گسترش فولاد برابر فولاد خوزستان را پیروزی در دو بازی شش امتیازی برای تیم های تبریزی عنوان کرد.

دیدار تیم های راه اهن تهران و تراکتورسازی تبریز از ساعت ۱۵:۳۰ امروز به میزبانی تیم راه آهن برگزار می شود.

رقابت گسترش فولاد با دو رقیب فانوس به دست

اما در یکی دیگر از بازی های امروز هفته بیست و سوم، تیم گسترش فولاد تبریز در خانه از تیم مدعی فولاد خوزستان پذیرایی می کند. این دیدار، یکی از سه مصاف تیم های پائین جدولی با تیم های مدعی یا بزرگ است که طی آن هر سه تیم ۱۹ امتیازی گسترش فولاد، راه آهن و نفت مسجد سلیمان به ترتیب با فولاد خوزستان، تراکتورسازی و پرسپولیس دیدار می کنند.

گسترش فولاد که با فراز کمالوند حال و روز خوشی ندارد و هر هفته می بازد و به سقوط نزدیک تر می شود، امروز بازی به مراتب دشوارتری پیش رو دارد و باید برابر تیمی صف آرایی کند که سخت به دنبال کسب سه امتیاز و ملحق شدن به مربع بالانشینان است.

فولاد با سه امتیاز امیدوار می شود

فولاد خوزستان تیمی است که در فصل جاری هفت، هشت بازیکن اصلی خود را به تناوب و به دلایل مختلف از دست داد تا دست اسکوچیچ برای چیدن مهره های تاثیرگذار در مستطیل سبز چندان باز نباشد.

این در حالیست که فولاد به عنوان مدافع عنوان قهرمانی، در ابتدای فصل خوب بازی می کرد و نتایج امیدوار کننده ای داشت اما در ادامه و بخصوص در هفته های اخیر، این تیم شایسته جنوب کشور نتوانسته امتیازات لازم را جمع اوری کند. فولاد در چهار بازی اخیر خود در لیگ و آسیا کمتر از حد انتظار ظاهر شده اما سرمربی کروات و بادانش این تیم اعلام کرده که تیمش نه برای کسب یک امتیاز، بلکه برای بردن سوغاتی سه امتیازی از تبریز برابر گسترش فولاد بازی خواهد کرد.

فولاد ۳۸ امتیازی با پیروزی در این بازی می تواند بار دیگر امیدهایش برای قهرمانی را زنده کند و با احتمال از دست دادن امتیاز توسط تیم های نفت و استقلال برابر یکدیگر، خوزستانی ها می توانند به صعود در جدول هم امیدوار باشند و البته آنها باید منتظر نتیجه بازی دوشنبه سپاهان و پدیده در اصفهان باشند.

دیدار تیم های گسترش فولاد تبریز و فولاد خوزستان از ساعت ۱۵:۳۰ امروز پنجشنبه در ورزشگاه اختصاصی گسترش فولاد به انجام می رسد.

گزارش از: محمود نصیرپور