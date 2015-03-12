شعر و هنر جلوه ای از درون و ضمیر انسان هاست

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم شعر و هنر جلوه ای از درون و ضمیر ماست؛ ضمیر زیبا، شعر و هنر زیبا پدید می آورد و لذا باید درون خودمان را زیبا کنیم.با حضور حجت الاسلام و المسلمین سید حسن خمینی در حسینیه جماران برگزار شد.

در این مراسم حجت الاسلام و المسلمین سید حسن خمینی در سخنانی اظهار داشت: زبان شعر و هنر یک نوع جلوه گری و تجلی چیزی است که درون انسانها وجود دارد که از این جهت شاعر مظهر یکی از اسماء الهی است.

وی با بیان اینکه اصل خلقت تابعی از تجلی است، یادآور شد: خداوند فرمود «کنت کنزاً مخفیاً فاحببت أن أعرف فخلقت الخلق لکی أعرف» (من گنجی پنهان بودم، دوست داشتم که شناخته شوم، پس خلق را آفریدم تا شناخته شوم). لذا خلق جهان ناشی از یک تجلی است؛ تجلی، بازتاب زیبایی های درون است و از این جهت، انسان بر اساس برداشتی که از هنر و ضمیر خود دارد، مظهر یکی از اسماء الهی می شود. این امر وقتی کمال می گیرد که درون انسان زیبا باشد. شعر و هنر جلوه ای از درون و ضمیر ماست؛ ضمیر زیبا، شعر و هنر زیبا پدید می آورد و لذا باید درون خودمان را زیبا کنیم.

سید حسن خمینی گفت: عالم اگر جلوه ای از نظام ربانی است، زیبایی جهان هم به خاطر این است که خالق آن زیباست و اگر خالق جهان جمیل نبود این جهان هم جمال نداشت. هنر زیبا، هنری است که خالق آن درون زیبایی داشته باشد و از یک درون زیبا، هنر زیبا و جاوید باقی می ماند. لذا درون خودمان را به زیبایی ها و جمال درونی آراسته کنیم و تلاش کنیم نقاطی که ما را از انسانیت دور می کند از خود بزداییم.

یادگار امام یادآور شد: انقلاب زیبا بود زیرا جلوه ای از خالق آن است؛ همان کسانی که به عشق امام آن زیبایی ها را خلق کردند و شهدا هم از جمله آنان بودند که این خلق زیبایی به خاطر درون زیبای آنان بود.

وی تأکید کرد: اگر درونمان را صیقل دهیم نوری که از آن بازتاب می یابد رنگ خدایی دارد اما اگر درونمان حقدها، حسدها و کینه ها وجود داشته باشد، هنرمان «هنر بزک کرده» است و این هنر باقی نمی ماند.

در ادامه این مراسم محمد جواد محبت و محمد علی بهمنی به شعر خوانی پرداختند. سپس فاضل نظری، علیرضا قزوه، سید مهدی موسوی، حمید هنر جو، حجت الاسلام خسروی، عزیز مهدی از هندوستان، مصطفی محدثی خراسانی، نرگس رجایی، حجت الاسلام سید عبدالله حسینی، افشین علا، عبدالجبار کاکایی و بانویی از افغانستان هم اشعارشان را قرائت کردند.

در پایان این مراسم برگزیدگان این جشنواره به شرح زر معرفی شدند:

بخش شعر کلاسیک:

حسن خسروی وقار

حسین کشامی

علی سلیمانی

غلامرضا کافی

جواد شیخ الاسلامی

بخش شعر آزاد، نو و سپید:

پیام جهانگیری

احمد رضا خان احمد

علیرضا قنبری

رضا یزدانی

بخش ویژه در مورد زنده یاد جاج احمد خمینی:

زهرا شعبانی

علی فردوس

ایوب پلنگاور

بخش ترانه:

محمد حسن جمشیدی پرور

رضا نیکوکار

محمد جواد الهی پور

زهرا اسپید

برگزیدگان زبان ها و گویش های محلی

گویش ترکی:

شبنم فرضی زاده

اکبر شفیعی

کردی:

معین شاه ویسی

علی حسین پور

لری:

سید اکبر سلیمانی

رحمت الله رسولی مقدم

عربی:

مرتضی حیدری آل کفیر

برگزیدگان کودک و نوجوان:

هادی فردوسی

غلامرضا بکتاش

سید مهدی موسوی

شهلا شهبازی حصاری

کمال شفیعی

مریم زندی