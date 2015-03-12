اهمیت خطوط ریلی به امنیت آن بستگی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر ، سردار «معصوم بیگی» در نشست تخصصی روسای پلیس راه آهن كشور كه به منظور توجیه طرح نوروزی و همچنین ارزیابی آخرین عملكرد سال جاری پلیس راه آهن برگزار شده بود، گفت: در ۱۱ ماهه سال جاری پلیس راه آهن به خوبی توانسته است تامین امنیت ۲۳ میلیون مسافر كه با قطار مسافرت نموده اند و همچنین امنیت ۱۳ هزار كیلومتر خطور ریلی را تامین نماید.

وی افزود: اهمیت خطوط ریلی در توسعه كشور دارای جایگاه ویژه ای است و پایدار بودن آن به وجود امنیت در خطوط ریلی بستگی مستقیم دارد كه بحمدالله در سال جاری تلاشهای گسترده ای توسط همكاران من در پلیس راه آهن كشور برای تامین امنیت خطوط ریلی و حاشیه آن به عمل آمده است.

این مقام انتظامی ادامه داد: در حوزه مبارزه با مواد مخدر و كالای قاچاق موفقیت های خوبی تحصیل شده است هر چند معتقد هستم در این بخش بایستی تلاش مضاعف كرد.

سردار «معصوم بیگی» در خصوص حوزه مقابله با سرقت كه یكی از اولویت های سال جاری بوده است، گفت: پلیس راه آهن توانسته است ضمن كنترل سرقت ها،‌۲۲ درصد نیز سرقت را كاهش دهد.

وی یكی از اقدامات موثر فرهنگی كه پلیس راه آهن انجام داده است، همراه كردن و توجیه مردم دانست و در این راستا به ایجاد و راه اندازی قطار پیشگیری و توجیه و آموزش ساكنین حاشیه خطور ریلی و مدارس واقع در این حاشیه اشاره كرد.

جانشین پلیس پیشگیری ناجا در ادامه، از كاهش ۵۳ درصدی سنگ پرانی به قطارهای مسافربری و همچنین كاهش ۲۵ درصدی سوانح ریلی در تصادف قطار با عابرین خبر داد.

وی تاكید كرد: بایستی حتماً به سمت حرفه ای گرای بیشتر و بهره مندی موثرتر از تجهیزات نوین در پلیس راه آهن گام برداریم.

سردار «معصوم بیگی» یكی از برنامه های محوری پلیس راه آهن را ساماندهی دو هزار مهماندار قطار تحت عنوان همیاران پلیس عنوان نمود كه كار بسیار ارزشمندی است و در سال ۹۴ با قوت، عملیاتی خواهد شد.

این مقام مسئول، به رعایت حقوق شهروندی و نظم و انضباط، همچنین صحت عمل تاكید كرد و گفت: پلیس باید مظهر همه خوبی ها باشد.

جانشین پلیس پیشگیری ناجا در پایان ضمن اشاره به راه اندازی قرارگاه فرعی طرح نوروزی ابوذر، از هوشیاری كامل در این ایام و همچنین حساسیت نسبت به جابجایی احتمالی مواد محترقه خبر داد.