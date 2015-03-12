به گزارش خبرگزاری مهر، رضا ملکی، رایزن فرهنگی ایران در روسیه، در محل انستیتو شرقشناسی آکادمی علوم روسیه با ویتالی نائومکین، رئیس این انستیتو دیدار و گفتوگو كرد.
در ابتداي اين ديدار، نائومکین با اشاره به روابط علمي ـ فرهنگي انستیتو شرقشناسی آکادمی علوم روسیه با نهادهاي علمي ايران، گفت: اميد است تا همكاريهاي فرهنگي، علمي و هنري دو كشور روز به روز افزايش يابد.
وي به نمونههایي از تحقیقات انجام شده بر اسناد آرشیوی انستیتو و سایر مراکز آرشیوی روسیه در سن پترزبورگ و مسکو، اشاره و تصريح كرد: چند اثر مستند و مصور تاریخی در زمینه خیوه، بخارا، کرد و حتی کتاب «ایران سرخ» از نمونههای تحقیقات انستیتو به شمار ميرود.
رئيس انستیتو شرقشناسی آکادمی علوم روسیه افزود: تشکیل کنسرسیوم مشترک ایران و روسيه در حوزه «شرقشناسی» و «ایرانشناسی» با همكاري انستیتو شرقشناسی روسیه، بنیاد مطالعات اسلامی مسکو، رایزنی فرهنگی ايران در روسیه و بنیاد ایران شناسی، کتابخانه ملی و سازمان اسناد، دانشگاه علامه طباطبایی و دانشگاه شهید بهشتی از طرحهای بنیادین و راهبردی است که در شکلدهی و ترسیم راهبردهاي میان مدت و دراز مدت مطالعات ایرانشناسی در روسیه مؤثر خواهد بود.
رايزن فرهنگي كشورمان با اشاره به تحولات منطقهاي و تأثیرات تفکرات افراطی، افزود: شرایط جدید منطقه و تحولات جهانی به گونهاي است كه بايد پروژههای مشترکي را تعریف و به صورت کاربردی از ظرفیتهای حوزه «شرقشناسی» و «ایرانشناسی» برای کمک به حل اين مسائل استفاده كنيم.
ملکی با ارائه پیشنهاد تشکیل پیمان «کنسرسیوم» مشترک في مابین انستیتو شرقشناسی و نهادهای ایرانی، گفت: با تشكيل اين کنسرسیوم، نقشه راه و برنامه سه ساله برای همکاریها فرهنگي - علمي در یک کمیته مشترک تنظیم و پیگیری خواهد شد.
رایزن فرهنگی كشورمان با اشاره به ذخایر ارزشمند اسناد و نسخ خطی در روسیه، از تدوین تفاهمنامه همکاری با کتابخانه ملی و مرکز اسناد جمهوری اسلامی ایران به همراه برنامه عملیاتی سه ساله با انستیتو در زمینه اسناد تاریخی و تدوین تاریخ شفاهی خبر داد.
وي در پايان، با اشاره به تدوین تاریخ شفاهی ایرانشناسی در روسیه با همکاری کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از برنامههای چارچوب همکاریهای مشترک دو كشور، خواستار مشاركت انستیتو شرقشناسی براي برگزاري کنفرانسهای سال 2015 ميلادي رايزني فرهنگي ايران شد.
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