آتش سوزی در ساختمان ۳ طبقه در خیابان جمهوری

سید جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص جزئیات این حریق گسترده گفت : در ساعت ۷:۲۰ دقیقه صبح امروز، ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران از آتش سوزی دریک ساختمان مسکونی سه طبقه در خیابان جمهوری بعد از ۳۰ تیر مطلع شد و بلافاصله دو ایستگاه آتش نشانی به همراه نردبان هیدرولیکی و تشک نجات عازم محل حادثه شدند.

وی ادامه داد: محل حریق یک واحد ۸۰ متری در طبقه دوم یک ساختمان سه طبقه مسکونی بود، که در این واحد یک مرد ۵۰ ساله نیز محبوس شده بود و همچنین دود غلیظی نیز طبقات بالایی را فرا گرفته بود و تعدادی از ساکنان نیز گرفتار شده بودند که آتش نشانان بلافاصله به دو گروه تقسیم شدند، گروهی افراد محبوس شده را خارج و گروه دیگر آتش سوزی را مهار کردند.

ملکی افزود: مردی ۵۰ ساله در واحد ۸۰ متری محبوس بود که به دلیل سوختگی و دود گرفتگی سریعا تحویل عوامل اورژانس شد و همچنین ۶ تن از ساکنان نیز از طبقات بالایی بدون هیچ مصدومیتی به محل امن منتقل شدند.

سخنگوی سازمان آتش نشانی خاطرنشان کرد: علت حادثه توسط کارشناسان آتش نشانی در دست بررسی است و آتش نشانان پس از ایمن سازی و تخلیه دود در ساعت ۸:۲۲ دقیقه صبح، عملیات را به پایان رساندند.