دولت برای مدیریت کشور با نفت ۴۰ تا ۶۰ دلاری هم برنامه ریزی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی ربیعی ظهر پنجشنبه در کارگروه اشتغل و سرمایه گذاری استان سمنان که در سالن جلسات استانداری برگزار شد با تاکید بر این که دولت تدبیر و امید برای مدیریت کشور با نفت ۶۰ تا ۴۰ دلاری نیز برنامه دارد افزود: نمایان شدن رشد سه درصدی اقتصاد کشور زمان بر بوده و در حال حاضر تنها در کشانه های سرمایه ای کشور خود را نشان می دهد.

وی با بیان این مطلب که بنگاه های کوچک در زمان رکود زودتر می شکنند و احیای آنها نیز مشکل است خاطرنشان کرد: زمانی که دولت یازدهم زمام امور را به دست گرفت، بیکاری آنقدر در کشور مساله بزرگی بود که ایجاد اشتغال کنونی خود را نشان نمی دهد.

۴۰۰ هزار شغل رسمی و ۶۰۰ هزار بیمه شده اجباری اضافه شده است

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان این مطلب که ۲۳ میلیون شغل در کشور شناسایی شده است که ۱۵ میلیون نفر از شاغلان آن بیمه هستند تصریح کرد: امسال با ایجاد ۴۰۰ هزار شغل رسمی، ۶۰۰ هزار بیمه شده اجباری به کشور اضافه شده است.

ربیعی با یادآوری این مطلب که آمار ارائه شده مطابق دفترچه های بیمه صادر شده است که ملاکی تردید ناپذیر به شمار می رود عنوان کرد: دولت تدبیر و امید آمار دروغ را خیانت به کشور و مردم می داند و باید باید چندین سال متوالی رشد اقتصادی داشته باشیم تا این رشد نمایان شود.

وی قانون زدایی، کوتاه کردن زمان پاسخگویی سازمان تامین اجتماعی، تدوین لایحه حمایت از تولید را از دستاوردهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دوره اخیر دانست و اذعان داشت: نرخ مشارکت مردم در فعالیت های اقتصادی در دولت یازدهم به ۷.۴ رسیده که نشان از افزایش تمایل و امید مردم به کار دارد.

فعالیت های غیر کارشناسی ۷۵۰ میلیارد دلار را تلف کرده است

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تلاش دولت یازدهم برای پیش بینی پذیر شدن فعالیت های اقتصادی و عدم شکل گیری بازارهای دلار و سکه را یادآور شد و ابراز داشت: کشور دیگر فرصت آزمون و خطا ندارد، اکنون فقط برای کار کارشناسی شده زمان داریم و کار بدون کارشناسی در دوره ای باعث شد ۷۵۰ میلیارد دلار در کشور تلف شود.

ربیعی با تاکید بر اینکه ۷۸ درصد از جمعیت استان سمنان توانایی کار کردن دارند و نرخ مشارکت آن نیز دو تا سه درصد بیشتر از متوسط کشوری است اظهار داشت: باید از وجود دانش آموختگان دانشگاهی در استان برای نوآوری و کارآفرینی بهره گرفت و فضا را برای سرمایه گذاران مهیا ساخت.

وی با یادآوری اقدامات دولت یازدهم برای ثبات اقتصادی کشور گفت: هم‌ اکنون شاهد آن هستیم که نرخ سکه و دلار نیز به توازن رسیده و از صف‌های طولانی خرید سکه و دلار خبری نیست.

توسعه صدور خدمات فنی و مهندسی به دیگر کشورهای دنیا در دستور کار

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به تدوین لایحه حمایت از تولید در دولت یازدهم که در آن بن حمایت از تولید به خوبی دیده شده است افزود: توجه به کارگاه‌ها و بنگاه‌های کوچک و متوسط اقتصادی از ملزومات امروز کشور است و حمایت از بخش‌های میانی تولید از محورهای توسعه و رشد اقتصادی به شمار می رود.

ربیعی با اشاره به روند مذاکرات هسته‌ای کشورمان با کشورهای موسوم به ۱+۵، این مذاکرات را نشانه عزت و اقتدار نظام اسلامی دانست و تاکید کرد: توسعه صدور خدمات فنی و مهندسی به دیگر کشورهای دنیا جزو برنامه های در دست اقدام است که در تفاهم‌نامه‌ با سازمان نظام مهندسی کشور در حال پیگیری است.

وی با بیان این مطلب که استان سمنان از پنجره جمعیتی مناسبی برخوردار است خاطرنشان کرد: ۷۸.۶ درصد جمعیت استان توانایی اشتغال به کار دارند که این آمار بسیار مناسبی است.

افتتاح درمانگاه تخصصی و ساختمان اداره کل تامین اجتماعی استان سمنان

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه سفر خود به استان سمنان ساختمان سه منظوره تأمین اجتماعی، که در بر گیرنده تأمین اجتماعی، مرکز اسناد پزشکی و درمانگاه تخصصی تامین اجتماعی را افتتاح کرد.

ساختمان اداره کل تامین اجتماعی در ۹ هزار و ۵۰۰ مترمربع و زیربنای چهار هزار و ۵۰۰ مترمربع و درمانگاه تامین اجتماعی سمنان با اعتبار ۷۰ میلیارد ریال در هشت طبقه و با زیربنایی بالغ بر ۹ هزار و ۱۲۸ مترمربع افتتاح شد و برای اداره کل تأمین اجتماعی استان، مدیریت درمان و دفتر اسناد پزشکی سمنان استفاده خواهد شد.

همچنین درمانگاه تخصصی تأمین اجتماعی استان سمنان با اعتبار ۵۶ میلیارد ریال در یک طبقه و با زیربنای ۴ هزار و ۴۳۰ مترمربع برای استفاده بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی استان و نیز دیگر شهروندان شامل بخش‌های متعددی چون کیلینیک‌های تخصصی، داروخانه مجهز و آزمایشگاه تخصصی با ارائه خدمات رایگان به بیمه شدگان تامین اجتماعی نیز توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به بهره برداری رسید.