حق یک ریال اشتباه خرج کردن نداریم/ضرورت ایجاد مکانیزم شفاف سازی

به گزارش خبرنگار مهر، علی ربیعی شامگاه چهارشنبه در نشست موثرین شهرستان شاهرود که در سالن البرز شرقی و با حضور امام جمعه، نمایندگان ادارات، فرمانداران شاهرود و میامی، روحانیت و اقشار تاثیر گذار منطقه برگزار شد با اشاره به این که جلوگیری از تزریق پول پر قدرت به جامعه باعث کنترل تورم و پویایی اقتصادی جامعه شده است، افزود: در شهرستان شاهرود و استان سمنان اجماع شهری برای توسعه، آمادگی ذهنی و هماهنگی افقی بین مسئولان شهری برای رشد وجود دارد.

وی خود را معین شهرستان شاهرود در دولت دانست و خاطرنشان کرد: بین رشد و توسعه تفاوت بسیاری وجود دارد و لزوما هر پولدار بودنی نشانه توسعه یافتگی نیست و اگر بخواهیم درست به موضوع بیندیشیم توسعه یافتگی یک نوع مشی و فرهنگ است که در نهاد جامعه ایرانی اسلامی ما وجود دارد.

ایجاد یک هزار شغل در معدن طزره طی سال آینده

وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی با بیان این مطلب که ۱۰۰ میلیارد تومان برای توسعه و افزایش شغل معدن طزره و فعالان بخش اقتصادی استان سمنان در نظر گرفته شده تصریح کرد: طبق کار مطالعاتی انجام شده از فصل اول سال ۹۴ در چند فاز ایجاد یک هزار شغل برای معدنکاران شهرستان های شاهرود و دامغان را در دستور کار مستقیم خود قرار خواهیم داد.

ربیعی با اشاره به گیاهان دارویی، پوشاک، جاجیم، سوزن دوزی و صنایع دستی به عنوان نقاط قابل رشد شهرستان شاهرود عنوان کرد: در صورت ایجاد تعاونی های خوب و موثر با ارائه وام های ارزان قیمت از این بخش حمایت مالی خواهیم کرد.

وی بارزترین صفت دولت تدبیر و امید را فروتنی دانست و اذعان داشت: فروتنی یعنی انسان به نادانسته های خود اعتراف کرده و به دانسته های دیگران احترام بگذارد و مسئولان و خدمتگزاران ملت ایران در این دولت همین گونه رفتار کرده اند.

نظام چند لایه تامین اجتماعی در کشور اجرایی خواهد شد

این عضو کابینه دولت تدبیر و امید از اجرایی شدن نظام چند لایه تامین اجتماعی در کشور خبر داد و ابراز داشت: ۳۵.۵ میلیون نفر از بیمه پایه رایگان بهره می برند و ۴۰ میلیون نفر هم بیمه سلامت هستند که ۹۰ درصد آنها را فقرای شهری تشکیل می دهند چرا که می خواهیم همه ایرانیان را در سبد بیمه جا داده و نظام سلامت را با کمترین هزینه در اختیار همه اقشار مردم قرار دهیم.

ربیعی با بیان این مطلب که لوکوموتیوهای کشنده به حرکت در آمده اند اظهار داشت: تحریم ها هزینه عزت ملت ایران و ایستادگی در برابر نظام سلطه بود که به همت نیروهای مذاکره کننده و هدایت های مقام معظم رهبری در وضعیت برتری قرار گرفته ایم.

ضرورت راه اندازی مکانیزم شفاف سازی در بانک های کشور

رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی هم در این جلسه با تاکید بر ضرورت راه اندازی مکانیزم شفاف سازی در بانک های کشور گفت: قانون نظام پولی کشور ما متعلق به سال ۱۳۵۴ تقریبا ۵۰ سال پیش است و مسلما دچار خلأ و نقصان های زیادی است که اختلاس های اینچنین از دل آن بیرون می آید.

کاظم جلالی، دیپلماسی ایران با رهبری مقام عظمای ولایت و تعیین خطوط قرمز مذاکرات توسط ایشان را عامل بسیاری از موفقیت ها در این بخش خواند و افزود: تردید نداریم مسئولان در تصمیمات آنچه خیر مردم باشد انجام می دهند و مردم هم حامی مسئولان خود خواهند بود.

وی با اشاره به این که مشکلات و محدودیت هایی در کشور وجود دارد ولی نباید از کاهش قیمت نفت دچار دلشوره و نگرانی شویم خاطر نشان کرد: اتکای کشور در چند دهه اخیر به بودجه نفتی زیاد شده بود و باید از جایی شروع به کم شدن می کرد که این کاهش قیمت نفت استارت خوبی برای این کار شد.

جدا کردن ساختار اقتصادی کشور از نفت، کار بسیار دشواری است

نماینده مردم شهرستان های شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب که جدا کردن ساختار اقتصادی کشور از نفت بسیار دشوار است تصریح کرد: ایرادات بخش مدیریتی در سطح خرد و کلان هم باید مورد بررسی قرار گرفته و ایرادات و آفات آن شناسایی و رفع شود.

جلالی با تاکید بر استفاده از دانش و مهارت کارشناسان جهانی عنوان کرد: نباید درهای فکری و اجرایی و راهکار یابی منطقی را به روی خود ببندیم و امیدواریم دولت تدبیر و امید هم گام های موثری در زمینه خروج از این روکود بر دارد.

وی با یادآوری این مطلب که لازم نیست برنامه بودجه تبدیل به کتاب آمال و آرزوهای ما شود اذعان داشت: بزرگترین مشکل کشور در حال حاضر رکود در بخش های مختلف صنعت، معدن و کشاورزی است و باید برای حل معضلات روش های نوین مورد مطالعه و بررسی قرار بگیرد.

استانداری بخشی از هزینه های سود بانکی سرمایه گذاران شرق استان را تقبل می کند

استاندار سمنان هم در این مراسم با یادآوری این مطلب که شرق استان ۵۰ درصد نسبت به غرب آن بیکاری بیشتری دارد، ابراز داشت: نمی توانیم سرمایه گذاران را مجبور به سرمایه گذاری کنیم اما می توانیم برنامه های تشویقی را در دستور کار قرار دهیم.

محمد وکیلی مهمترین راهکاری جذب سرمایه گذار به شرق استان را تقبل بخشی از هزینه های سود بانکی سرمایه گذاران این بخش دانست و اظهار داشت: راه دیگر جذب سرمایه و سرمایه گذار کاهش قیمت زمین تا ۵۰ درصد واقعی آن است که بتواند راه سرمایه گذاری در این منطقه را بیشتر از پیش هموار سازد.

وی با تاکید بر تلاش دولت برای انجام فعالیت های اقتصادی در بخش های مختلف صنعت، معدن و تجارت توضیح داد: هرچند وضعیت دولت را می دانیم ولی توقع داریم اختیار تصمیم گیری معادن را به استان ها واگذار کنند.

در پایان این مراسم با یکی از صنایع دستی که توسط استاد محمد نوری هنرمند شاهرودی تهیه شده بود از وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی تقدیر به عمل آمد.