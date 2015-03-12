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۲۱ اسفند ۱۳۹۳، ۱۶:۳۶

ربیعی:

مطالعه برای هر اقدامی، تعهد اخلاقی دولت تدبیر و امید به مردم است

مطالعه برای هر اقدامی، تعهد اخلاقی دولت تدبیر و امید به مردم است

سمنان- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه انجام مطالعه برای هر اقدامی، تعهد اخلاقی دولت تدبیر و امید به مردم است، گفت: متاسفانه هشت سال مغز برنامه ریزی در وزارت رفاه منجمد شده بود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی ربیعی ظهر پنجشنبه در آیین افتتاح ساختمان سه منظوره تأمین اجتماعی سمنان ضمن بیان اینکه توجه به درمان، معیشت بیمه شدگان و نیز فعالیت های اقتصادی سه وظیفه اصلی سازمان تامین اجتماعی است اظهار داشت: مردم بیشتر با بعد فعالیت ها و ماموریت های وزارتخانه در بخش درمان آشنا هستند که نیازمند اطلاع رسانی بیشتر است.

 وی با تاکید بر اینکه کارها باید بر اساس برنامه ریزی انجام شود خاطرنشان کرد: انجام مطالعه برای هر اقدامی، تعهد اخلاقی دولت تدبیر و امید به مردم است.

عضو کابینه دولت یازدهم ضمن تصریح بر اینکه سازمان تامین اجتماعی با فعالیت های اقتصادی خود، از پول و سرمایه کارگران محافظت می کند عنوان کرد: امسال در راستای بهبود معیشتی بازنشستگان و بیمه شدگان این سازمان، تعداد ۲۰ هزار بازنشسته این صندوق به سفر زیارتی مشهد مقدس اعزام شدند.

ربیعی تصریح کرد: متاسفانه هشت سال مغز برنامه ریزی در وزارت رفاه منجمد شده بود.

ساختمان اداره کل، مدیریت درمان و اسناد پزشکی سمنان به مساحت دو هزار و ۸۵۸ مترمربع و زیربنای ۹ هزار و ۱۲۷ مترمربع و با اعتبار ۸۳ میلیارد ریال افتتاح شد.

این ساختمان شامل بخشهای اداری، مدیریت اسناد پزشکی در هشت طبقه به دست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افتتاح شد.

درمانگاه تخصصی تامین اجتماعی سمنان نیز در زمینی به مساحت سه هزار و ۴۰۰ مترمربع و با زیربنای چهار هزار و ۴۰۰ متر مربع در چهار طبقه و با اعتباری بالغ بر ۴۳ میلیارد ریال احداث شده است.

کد مطلب 2517027

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