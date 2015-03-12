به گزارش خبرنگار مهر، علی ربیعی ظهر پنجشنبه در آیین افتتاح ساختمان سه منظوره تأمین اجتماعی سمنان ضمن بیان اینکه توجه به درمان، معیشت بیمه شدگان و نیز فعالیت های اقتصادی سه وظیفه اصلی سازمان تامین اجتماعی است اظهار داشت: مردم بیشتر با بعد فعالیت ها و ماموریت های وزارتخانه در بخش درمان آشنا هستند که نیازمند اطلاع رسانی بیشتر است.

وی با تاکید بر اینکه کارها باید بر اساس برنامه ریزی انجام شود خاطرنشان کرد: انجام مطالعه برای هر اقدامی، تعهد اخلاقی دولت تدبیر و امید به مردم است.

عضو کابینه دولت یازدهم ضمن تصریح بر اینکه سازمان تامین اجتماعی با فعالیت های اقتصادی خود، از پول و سرمایه کارگران محافظت می کند عنوان کرد: امسال در راستای بهبود معیشتی بازنشستگان و بیمه شدگان این سازمان، تعداد ۲۰ هزار بازنشسته این صندوق به سفر زیارتی مشهد مقدس اعزام شدند.

ربیعی تصریح کرد: متاسفانه هشت سال مغز برنامه ریزی در وزارت رفاه منجمد شده بود.

ساختمان اداره کل، مدیریت درمان و اسناد پزشکی سمنان به مساحت دو هزار و ۸۵۸ مترمربع و زیربنای ۹ هزار و ۱۲۷ مترمربع و با اعتبار ۸۳ میلیارد ریال افتتاح شد.

این ساختمان شامل بخشهای اداری، مدیریت اسناد پزشکی در هشت طبقه به دست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افتتاح شد.

درمانگاه تخصصی تامین اجتماعی سمنان نیز در زمینی به مساحت سه هزار و ۴۰۰ مترمربع و با زیربنای چهار هزار و ۴۰۰ متر مربع در چهار طبقه و با اعتباری بالغ بر ۴۳ میلیارد ریال احداث شده است.