پرداخت آخرین مطالبات مستمری بگیران تامین اجتماعی تا ۲ روز آینده

به گزارش خبرنگار مهر، سید تقی نوربخش بعد از ظهر پنجشنبه در حاشیه افتتاح ساختمان چند منظوره و درمانگاه تخصصی تامین اجتماعی سمنان در جمع خبرنگاران با اشاره به پرداخت آخرین مطالبات مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی تا شنبه پیش رو تصریح کرد: مشکلات اقتصادی زیادی پیش روی ماست اما سازمان تامین اجتماعی عیدی مستمری بگیران خود را اواخر بهمن پرداخت کرده است.

وی ضمن یادآوری این مطلب که در اجرای برنامه تحول نظام سلامت این سازمان تمام وظایف خود در امور درمانی را انجام داد، ولی مساعدت های مالی مطلوبی با این سازمان صورت نگرفت افزود: این سازمان در اجرای برنامه تحول نظام سلامت کشور به بهترین شکل همیار دولت بود ولی نقش سازمان تامین اجتماعی آن چنان که باید لحاظ نشد.

خارج شدن از مسائل حاشیه ای در دستور کار سازمان تامین اجتماعی

مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه این سازمان در دولت یازدهم به جای حاشیه ها به ماموریت های بیمه، درمان و مسایل اقتصادی تکلیفی خود پرداخته و خارج شدن از حاشیه ها را سیاست اصلی خود قرار داده است خاطر نشان کرد: اعتمادسازی مجدد مردم به سازمان تامین اجتماعی در دستور کار قرار گرفته است.

نوربخش با بیان این مطلب که معاونت فرهنگی سازمان تامین اجتماعی که در دولت گذشته به دلایل نامعلومی منحل شده بود اکنون احیا شده است تصریح کرد: ارتباط با فرهیختگان به منظور اعتلای فرهنگ عمومی نیز برنامه ریزی شده و به زودی به مرحله اجرا در خواهد آمد.

وی با اشاره به اینکه سازمان تامین اجتماعی کشور، با بیش از ۶۵ هزار پرسنل اقدامات قابل توجهی در اجرای طرح نظام سلامت داشته است و در مجموع می توان گفت این سازمان کارنامه خوبی در اجرای این طرح ملی ارائه کرده اذعان داشت: اگر عزم واقعی وجود داشته باشد و فعالیت های جهادی در بخش های مدیریتی انجام شود می توان کارهای بزرگی در کشور عملیاتی کرد.

بالاترین سود سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی طی سالجاری تحقق یافت

مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی همچنین با اشاره به وارد کردن هجمه های سنگین به این سازمان عنوان کرد: با وجود همه این هجمه ها، مدیریت و کارهای خوبی در این سازمان عریض و طویل صورت گرفت.

نوربخش در خاتمه ضمن تاکید بر اینکه با وجود تحریم های ظالمانه غرب علیه ملت بزرگ ایران، این سازمان، امسال توانسته است به بالاترین سود سرمایه گذاری دست یابد ابراز داشت: این سازمان در زمینه فعالیت های فرهنگی و اقتصادی گام های بلندی برداشته است.