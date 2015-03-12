  1. استانها
  2. زنجان
۲۱ اسفند ۱۳۹۳، ۱۶:۲۱

حسینی:

72 باب مدرسه در طارم نیازمند مقام سازی است

72 باب مدرسه در طارم نیازمند مقام سازی است

زنجان-مدیرکل نوسازی مدارس استان زنجان گفت: از 143 فضای آموزشی موجود در شهرستان طارم فضای آموزشی 20 باب نیازمند تخریب و بازسازی و 72 باب نیازمند مقاوم‌سازی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی اداره‌کل نوسازی مدارس استان زنجان  سید البرز حسینی در نهمین جشنواره خیرین مدرسه‌ساز شهرستان طارم با اشاره به اینکه مجموع اعتباراتی که در بخش تعمیرات اساسی مدارس به این شهرستان اختصاص یافته 650 میلیون ریال و در بخش تجهیزات 590 میلیون ریال است افزود: اعتبارات ملی و استانی در این بخش‌ها کفاف نیاز فضاهای آموزشی موجود را نمی‌کند و اگر کمک‌های خیرین نباشد آموزش و پرورش در اداره امور مدارس با مشکلات جدی مواجه خواهد شد.

وی با تاکید بر جلب مشارکت خیرین در جهت تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام ادامه داد: خیرین می‌توانند علاوه بر مدرسه‌سازی در مدرسه‌یاری و تامین تجهیزات و انجام تعمیرات مدارس موجود نیز قدم بردارند که این بخش نیاز اصلی شهرستان طارم است.

گفتنی است مجموع کمک‌های نقدی و غیرنقدی خیرین که در این مراسم جمع‌آوری و به مجمع خیرین این شهرستان اهدا شد، 360 میلیون ریال بود.

کد مطلب 2517018

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها