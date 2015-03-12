72 باب مدرسه در طارم نیازمند مقام سازی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی اداره‌کل نوسازی مدارس استان زنجان سید البرز حسینی در نهمین جشنواره خیرین مدرسه‌ساز شهرستان طارم با اشاره به اینکه مجموع اعتباراتی که در بخش تعمیرات اساسی مدارس به این شهرستان اختصاص یافته 650 میلیون ریال و در بخش تجهیزات 590 میلیون ریال است افزود: اعتبارات ملی و استانی در این بخش‌ها کفاف نیاز فضاهای آموزشی موجود را نمی‌کند و اگر کمک‌های خیرین نباشد آموزش و پرورش در اداره امور مدارس با مشکلات جدی مواجه خواهد شد.

وی با تاکید بر جلب مشارکت خیرین در جهت تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام ادامه داد: خیرین می‌توانند علاوه بر مدرسه‌سازی در مدرسه‌یاری و تامین تجهیزات و انجام تعمیرات مدارس موجود نیز قدم بردارند که این بخش نیاز اصلی شهرستان طارم است.

گفتنی است مجموع کمک‌های نقدی و غیرنقدی خیرین که در این مراسم جمع‌آوری و به مجمع خیرین این شهرستان اهدا شد، 360 میلیون ریال بود.