حضور مردم در جنگ تحميلی ورق را به سود ايران برگرداند

به گزارش خبرنگار مهر، اختتامیه یادواره های شهدای فرهنگی استان در سال جاری ظهر پنجشنبه در سازمان آموزش و پرورش همدان برگزار شد.

نماینده مردم اسد آباد در مجلس شورای اسلامی در این مراسم با اشاره به اینكه یكی از مهم‌ترین رکن‌های هر كشوری مردم آن هستند، بیان داشت: رهبری و مردم دو ركن اساسی در انقلاب اسلامی هستند چراکه بسیاری از انقلاب‌ها در كشورهای خاورمیانه به خوبی پیش رفت ولی با توجه به نداشتن رهبر در ادامه به بیراهه كشیده شد.

وی اذعان داشت: منشا رهبری در ایران به پیامبر اكرم (ص) می‌رسد و ایشان مرجع عالی قدر جهان تشیع هستند.

نماینده مردم اسد آباد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینكه نهاد آموزش و پرورش می‌تواند در رای مردم در انتخاب‌ها تاثیرگذارباشد، عنوان كرد: حضورمردم در صحنه‌های مختلف در نظام جمهوری اسلامی باعث بالندگی نظام شده است.

نعمتی با بیان اینکه، برخی سیاسیون می‌خواهند خود را به رنگ مردم در آورند، اذعان داشت: در هیچ انتخاباتی در كشور شاهد كمتر از ۷۴ درصد مشاركت نبوده‌ایم.

وی با اشاره به اینكه ارتش و سپاه به تنهایی نتوانستند در جنگ كاری به جلو ببرند، گفت: حضور مردم در جنگ تحمیلی ورق را به سود ایران برگرداند.

نماینده مردم اسد آباد در مجلس شورای اسلامی عنوان كرد: عملیات كربلای پنج ستون فقرات دشمن را شكست و ۷۴ كشور در ارتش عراق علیه ایران به جنگ پرداختند اما خالص‌ترین رزمندگان آنانی بودند كه شهید شدند.

در این مراسم از نویسنده كتاب شنام كیانوش گلزاری راغب كه به داستان شهادت پنج دانش آموز اسد آبادی در منطقه مرزی ایران در كردستان در سال‌های دفاع مقدس می‌پردازد تقدیر شد.