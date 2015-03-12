تشویق شدید تراکتور در ورزشگاه اختصاصی گسترش/اخراج مربی فولاد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و سوم رقابت های فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور در حالی امروز با انجام چند دیدار آغاز شد که از ساعت ۱۵.۳۰ گسترش فولاد در ورزشگاه بنیان دیزل به مصاف تیم فولاد خوزستان رفت و بازی در پایان با نتیجه سه بر یک به نفع آبی پوشان تبریزی به پایان رسید.

یکی از اتفاقات جالب این بازی اعلام نتیجه برد سه بر صفر تراکتورسازی از طریق بلندگوی ورزشگاه بود که هواداران حاضر در ورزشگاه بنیان دیزل به شدت تراکتورسازی را تشویق کردند که نشان می دهد طرفداران تبریزی به هر دو تیم شهرشان علاقه دارند.

در بازی امروز اعتراض بازیکنان و کادر فنی فولاد به تیم داوری زیاد بود تا جایی که کوروش بختیاری زاده مربی تیم فولاد خوزستان به خاطر اعتراض شدید از روی نیمکت این تیم اخراج شد.

بهترین فرصت هدر رفته تیم فولاد خوزستان پنالتی دقیقه ۶۷ این تیم بود که خطای ابراهیمی مهاجم گسترش روی اسماعیل شریفات یک ضربه پنالتی برای فولاد به همراه داشت که مهدی بدرلو توپ را به تیر افقی دروازه گسترش فولاد زد و باعث خوشحالی طرفداران گسترش فولاد شد.

زمانی که سرمربی فولاد خوزستان دو تعویض همزمان انجام داد و شریفات و نانگ را از زمین بیرون کشید این دو بازیکن به شدت از تعویض خود ناراضی بودند تاجایی که نانگ مستقیم به رختکن رفت و شریفات هم بدون آنکه با اسکوچیچ دست دهد روی نیمکت نشست.