خدا به من و گسترش فولاد کمک کرد/حمایت مالک باشگاه از کادر فنی

به گزارش خبرنگار مهر، فراز کمالوند عصر پنج شنبه بعداز پیروزی تیمش برابر فولاد خوزستان در جمع خبرنگاران با تاکید بر اینکه بازی بسیار خوبی امروز برگزار شد، افزود: در نیمه اول خیلی بهتر بودیم ولی در نیمه دوم و بعد از دقیقه ۵۵ که گل دوم را به ثمر رساندیم تلاش کردیم تا از ضدحملات استفاده کنیم و اتفاقات بازی های قبلی تکرار نشود.

وی با اشاره به اینکه علاوه بر سه گلی که به ثمر رساندیم یک گل سالم نیز زدیم که داور آفساید اعلام کرد، ابراز داشت: اگر در بازی امروز تیمی از داوری لطمه خورده باشد ما بودیم و نه فولاد.

کمالوند با بیان اینکه حمایت مالک باشگاه از کادر فنی باعث افزایش تلاش ما برای کسب پیروزی می شود، گفت: من این برد را به زنوزی مالک باشگاه تقدیم می کنم وی با همه نتایج کسب شده همواره از ما حمایت می کند.

وی در خصوص سه بازی اخیر تیمش با تیم های بالای جدول ابراز داشت: در مقابل فولاد به برتری رسیدیم و با استقلال مساوی کردیم و در برابر نفت بدشانسی آوردیم و شکست خوردیم ولی با همه این وجود چهار امتیاز مهم از این سه بازی سخت گرفتیم.