  1. استانها
  2. سمنان
۲۱ اسفند ۱۳۹۳، ۲۰:۰۸

تفاهم نامه سه جانبه طرح تکاپو در سمنان منعقد شد

تفاهم نامه سه جانبه طرح تکاپو در سمنان منعقد شد

سمنان - تفاهم نامه سه جانبه طرح تکاپو به امضای علی ربیعی از سوی وزارت کار و محمد وکیلی استاندار سمنان رسید و سازمان توسعه صنعتی ملل متحد(UNIDO) به عنوان پشتیبان اجرایی این طرح معرفی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی ربیعی عصر پنج شنبه در خلال امضاء تفاهم نامه سه جانبه طرح تکاپو در محل استانداری سمنان ضمن بیان اینکه این طرح به تصویب شورای عالی اشتغال رسیده و مورد تایید دکتر روحانی رئیس جمهوری کشور است اظهار داشت: استان سمنان یکی از حوزه های اولیه برای مطالعه این طرح در کشور بوده است.

وی در خاتمه با تاکید بر اینکه اجرا شدن این طرح  بستگی به  ظرفیت های موجود در هر منطقه دارد که دارای مزیت های نسبی برای تبدیل به اشتغال پایدار است بیان داشت: سمنان باید معین استان های دیگر در اشتغالزایی، کمک به ساماندهی معلولان و کودکان بی سرپرست باشد.

کد مطلب 2517115

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها