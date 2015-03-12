تفاهم نامه سه جانبه طرح تکاپو در سمنان منعقد شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی ربیعی عصر پنج شنبه در خلال امضاء تفاهم نامه سه جانبه طرح تکاپو در محل استانداری سمنان ضمن بیان اینکه این طرح به تصویب شورای عالی اشتغال رسیده و مورد تایید دکتر روحانی رئیس جمهوری کشور است اظهار داشت: استان سمنان یکی از حوزه های اولیه برای مطالعه این طرح در کشور بوده است.

وی در خاتمه با تاکید بر اینکه اجرا شدن این طرح بستگی به ظرفیت های موجود در هر منطقه دارد که دارای مزیت های نسبی برای تبدیل به اشتغال پایدار است بیان داشت: سمنان باید معین استان های دیگر در اشتغالزایی، کمک به ساماندهی معلولان و کودکان بی سرپرست باشد.