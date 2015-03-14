نظارت ویژه بر شیرینی های یزدی در آستانه عید نوروز

حمید دره شیری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه شیرینی های سنتی یزد علاوه بر اینکه در آستانه عید نوروز از کالاهای مورد نیاز مردم به شمار می روند، از سوغاتی های اصلی یزد نیز هستند به همین دلیل میزان تولید و خرید آنها در این ایام افزایش پیدا می کند.

وی عنوان کرد: به دنبال افزایش عرضه و تقاضا، میزان نظارت بر این محصول نیز افزایش می یابد اما در بخش شیرینی از آنجا که برخی متخلفان ممکن است مواد اولیه نامرغوب استفاده کنند و شیرینی خود را با درجه بندی غیرواقعی به فروش برسانند، نظارتها ویژه خواهد بود.

دره شیری یادآور شد: در این نوع از نظارت، هر سال در آستانه عید نوروز، از کل شیرینی فروشی های یزد، نمونه جمع آوری می شود و این نمونه ها از جعبه جدا و در ظروف جداگانه با کد و بدون اشاره به نام کارگاه شیرینی پزی، چیده می شود.

وی افزود: کارشناسان صنف قنادان و شیرینی پزان این شیرینی ها را تست کرده و مواد اولیه را شناسایی و شیرینی ها را رتبه بندی می کنند.

مدیر نظارت و بازرسی اتاق اصناف خاطرنشان کرد: شیرینی هایی که در آنها از مواد اولیه مرغوب استفاده نشده باشد، هم پرونده تخلف و هم پرونده تقلب برای آنها تشکیل می شود و علاوه بر صنف قنادان و شیرینی پزان، اداره بهداشت نیز باید به تخلف آنها رسیدگی کند.

وی، شیرینی سنتی یزد را در بحث نظارت از کالاهای دارای اولویت خواند و افزود: موضوع شیرینی سنتی در یزد متفاوت از سایر نقاط است زیرا شیرینی سنتی از سوغاتهای اصلی این استان به شمار می رود.

دره شیری همچنین از عدم افزایش قیمت شیرینی در آستانه عید نوروز خبر داد و عنوان کرد: قطاب، باقلوا، لوزهای بادام، نارگیل، پسته و ... نان منقا و ... هیچ افزایش قیمتی نخواهد داشت و هرگونه گزارش در این زمینه به سرعت مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.