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۲۴ اسفند ۱۳۹۳، ۲۰:۲۱

در ادامه پیشروی ارتش عراق صورت گرفت؛

هلاکت ۳۸ عضو داعش در استان صلاح‌الدین/ فروپاشی یک باند تروریستی

هلاکت ۳۸ عضو داعش در استان صلاح‌الدین/ فروپاشی یک باند تروریستی

هلاکت ۳۸ عضو گروه تروریستی داعش توسط نظامیان عراقی و فروپاشی یک باند وابسته به این گروه در استان بغداد از تازه‌ترین اخبار امنیتی عراق است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، نظامیان ارتش عراق امروز ۳۸ نفر از تروریست‌های عضو داعش را که قصد داشتند وارد مناطق الفتحه و جبال الحمرین شوند، به هلاکت رساندند.

از سوی دیگر، دستگاه اطلاعات عراق با صدور بیانیه‌ای از کشف و فروپاشی یک باند تروریستی وابسته به داعش متشکل از ۳۰ نفر در حومه بغداد خبر داد.

نیروهای امنیتی عراق همچنین اعضای یک گروهک را که مأموریت آنها انجام سرقت‌های مسلحانه در استان نجف بود، بازداشت کردند.

بر اساس اعلام رسانه‌های عراقی، در جریان عملیات آزادسازی منطقه «کرمة الفلوجه» در استان الانبار، ۲۴ عضو داعش کشته شدند. نیروهای ویژه عراقی نیز پس از پایان این عملیات ۶۱ بمب کارگذاشته شده در مناطق مختلف را خنثی کردند.

کد مطلب 2518991

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