مشکل استخدامی ۲۹ نیروی جدید انتقال خون اردبیل رفع شد

الله وردی نوبخت در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: این تعداد جزو نیروهای استخدامی بلاتکلیف هستند که طی سال جاری به دلیل کمبود اعتبارات دستگاهی جذب نشدند.

وی افزود: هر چند انتقال خون استان برای جذب یک یا دو نفر اعتبارات کافی در اختیار داشت اما به منظور رعایت عدالت جذب نیروها همزمان صورت خواهد گرفت.

مدیر کل انتقال خون استان گفت: بر اساس نامه مکتوب استانداری اردبیل این تعداد از اول سال آینده مشغول به کار خواهند شد و بخشی از مشکلات کمبود نیرو در این دستگاه اجرایی جبران می شود.

به گفته نوبخت در حال حاضر ۷۶ نیرو در کل پایگاه های انتقال خون استان مشغول به کارند که با احتساب تعداد جدید به ۹۵ نفر افزایش خواهد یافت.

وی با بیان اینکه چهار نیروی بازنشسته و شش نیروی تبدیل وضعیت از قراردادی به پیمانی در تغییرات فعلی داریم، افزود: با احتساب تمامی تغییرات پایگاه های انتقال خون استان سال آینده با ۹۵ نفر نیروی فعال فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.

مدیرکل انتقال خون استان ابراز امیدواری کرد به کار گیری نیروها با تامین اعتبار بدون مشکل انجام شده و از فروردین ماه بدنه نیروی انسانی انتقال خون استان توسعه یابد.