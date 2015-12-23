به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان شمالی، علی اصغر شاکری مطلق با اعلام این خبر اظهار داشت: تعداد ۱۹ نفر از افراد واجد شرایط از طریق برگزاری آزمون توانمندی های تخصصی، مصاحبه و گزینش به صورت پیمانی در محل های مورد نیازاستخدام می شوند.

وی اظهار کرد: آزمون استخدام پیمانی در مشاغل شهرداری‌های استان به منظورتامین نیروی انسانی مورد نیاز از محل مجوز استخدامی شماره ۱۶۶۱۸۱ تاریخ ۱۸/۰۷/۹۴ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برگزارمی شود.

شاکری ادامه داد: متقاضیان می‌توانند برای اطلاع از جزییات استخدام تا پایان وقت اداری پنج دیماه ۹۴ به آدرس اینترنتی http://khs.iran-azmoon.ir/Conditions.aspx و برای ثبت نام و اصلاح اطلاعات به آدرس: http://khs.iran-azmoon.ir/Register.aspx مراجعه نمایند.

پیش از این مهلت ثبت نام متقاضیان استخدام پایان امروز دوم دیماه اعلام شده بود.