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۲ دی ۱۳۹۴، ۱۱:۳۴

مدیرکل دفتر امور شهری استانداری خبر داد؛

مهلت ثبت نام استخدام پیمانی درشهرداری‌های خراسان شمالی تمدید شد

مهلت ثبت نام استخدام پیمانی درشهرداری‌های خراسان شمالی تمدید شد

بجنورد - مدیرکل دفتر امور شهری استانداری خراسان شمالی گفت: استخدام پیمانی درشهرداری های این استان به مدت سه روز دیگر تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان شمالی، علی اصغر شاکری مطلق با اعلام این خبر اظهار داشت: تعداد ۱۹ نفر از افراد واجد شرایط از طریق برگزاری آزمون توانمندی های تخصصی، مصاحبه و گزینش به صورت پیمانی در محل های مورد نیازاستخدام  می شوند.

وی اظهار کرد: آزمون استخدام پیمانی در مشاغل شهرداری‌های استان به منظورتامین نیروی انسانی مورد نیاز از محل مجوز استخدامی شماره ۱۶۶۱۸۱ تاریخ ۱۸/۰۷/۹۴ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برگزارمی شود.

شاکری ادامه داد: متقاضیان می‌توانند برای اطلاع از جزییات استخدام تا پایان وقت اداری پنج دیماه ۹۴ به آدرس اینترنتی http://khs.iran-azmoon.ir/Conditions.aspx و برای ثبت نام و اصلاح اطلاعات به آدرس: http://khs.iran-azmoon.ir/Register.aspx  مراجعه نمایند.

پیش از این مهلت ثبت نام متقاضیان استخدام پایان امروز دوم دیماه اعلام شده بود.

کد مطلب 3007598

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