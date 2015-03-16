اصالت بسیاری از خودروهای وارداتی زیر سئوال است

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید تاجیک با اظهار نگرانی از وضعیت استیصالی که برای بسیاری از خریداران خودروهای خارجی بدون گارانتی در چند سال اخیر ایجاد شده است، گفت: امیدواریم مصوبه ساماندهی واردات خودرو مبنی بر التزام وارد کنندگان به ارایه گارانتی و خدمات پس از فروش هرچه زودتر تاثیر ملموس خود را برای آشفتگی بازار خودرو‌های وارداتی و سردرگمی های خریداران بگذارد.

وی تاکید کرد: حداقل فایده این مصوبه این است که خریدار اطمینان دارد خودرو با چه امکانات و ويزگی های فنی خریداری می کند.

تاجیک تصریح کرد: براساس قانون حمایت از حقوق مصرف کننده، مشتری در صورت ناراضی بودن باید شکایت خود را با عرضه‌کننده طرح کند و اگر عرضه کننده پاسخگو نبود شکایت خود را به وزارت صنایع ارجاع دهد. اما وقتی عرضه کننده مشخص نبوده و شخصیت حقوقی نداشته است مشتری ناراضی سردرگم است و اصلا نمی داند به کجا مراجعه کند.

وی با تاکید بر اینکه بعضی از وارد کنندگان غیر رسمی از بازارهای غیر رسمی کشورهای حاشیه خلیج فارس خودرو وارد کرده اند، گفت: اصالت بسیاری از خودروهایی که وارد بازار ایران شده از همان اول و به دليل دستکاري‌هاي انجام شده در گاراژهايی خاص در کشور امارات زیر سئوال است.

معاون شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران فزود: افزایش روز افزون چنین مواردی احتیاج به یک کار کارشناسی و نظارت صحیح داشت که خوشبختانه وزارت صنایع با همه مخالفت ها و انتقاداتی که از گوشه و کنار بلند شد، مسیر درستی را در راستای صیانت از حقوق مصرف کنندگان در پیش گرفته است.