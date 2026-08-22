معرفی ۱۴ بسکتبالیست اعزامی به فیلیپین برای انتخابی جام جهانی

به گزارش خبرگزاری مهر، ملیپوشان ایران در این پنجره از رقابتها دو دیدار برگزار خواهند کرد و ابتدا روز ششم شهریور به مصاف نیوزیلند میروند و سپس روز هشتم شهریور برابر تیم ملی فیلیپین قرار خواهند گرفت.
اسامی بازیکنان اعزامی ایران به این شرح است:
ارسلان کاظمی، محمد جمشیدی، آرمان زنگنه، سالار منجی، مبین شیخی، متین آقاجانپور، حسن علیاکبری، پیتر گیرگوریان، محمدمهدی حیدری، سیدمهدی جعفری، نوید رضاییفر، علیرضا شریفی، سالار طاهری و محمدمهدی جلالی.
کادر فنی و اجرایی تیم ملی نیز به این شرح است:
سوتیریوس مانولوپولوس
محسن شاهعلی
فرزاد کوهیان
محمد کساییپور
مجید صادقی
الکساندر ولیساراکوس
مهدی چراغی
آرش بهادرزاده
احمد گروسی
تیم ملی بسکتبال ایران از مانیل برای حضور در بازیهای آسیایی ناگویا راهی ژاپن خواهد شد.
تیم ملی بسکتبال ایران به منظور حضور در پنجره چهارم انتخابی جام جهانی، با ترکیبی ۱۴ نفره راهی فیلیپین شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، ملیپوشان ایران در این پنجره از رقابتها دو دیدار برگزار خواهند کرد و ابتدا روز ششم شهریور به مصاف نیوزیلند میروند و سپس روز هشتم شهریور برابر تیم ملی فیلیپین قرار خواهند گرفت.
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