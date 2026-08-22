استاندار بوشهر: حمایت از خانواده از اقدامات اداری عبور کند

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع صبح شنبه در نشست ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت استان بوشهر با اشاره به وضعیت شاخصهای جمعیتی اظهار کرد: آمارهای ارائهشده در سطح استانی و ملی نشان میدهد در حوزههای مسکن، بهداشت، تولید و اشتغال با چالشهای جدی مواجه هستیم.
وی کاهش نرخ ازدواج، افزایش سن ازدواج و کاهش فرزندآوری را زنگ خطری برای آینده کشور دانست و افزود: تداوم این روند میتواند در سالهای آینده پیامدهای گسترده اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به همراه داشته باشد.
استاندار بوشهر بر ضرورت برنامهریزی منسجم و اقدام عملی همه دستگاههای اجرایی و نهادهای فرهنگی برای حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تأکید کرد و گفت: باید از اقدامات کلی و صرفاً اداری عبور کنیم و به سمت برنامههای مشخص، عملیاتی و قابل ارزیابی حرکت کنیم.
دستگاهها برنامه ششماهه ارائه کنند
زارع خواستار ارائه برنامه ششماهه از سوی مدیران دستگاههای مرتبط شد و بیان کرد: هر دستگاه اجرایی باید متناسب با مأموریت و ظرفیت خود، برنامهای مشخص تدوین کند که در آن اهداف، اقدامات، زمانبندی و شاخصهای ارزیابی بهصورت دقیق مشخص شده باشد.
وی ادامه داد: همه دستگاههای عضو ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت باید مشخص کنند در حوزه مأموریت خود چه اقدام عملی و قابل سنجشی برای حمایت از خانواده و جوانی جمعیت انجام خواهند داد.
استاندار بوشهر با اشاره به ضرورت برگزاری جلسات هماندیشی ستاد و بررسی نحوه اجرای وظایف دستگاهها گفت: اقدامات دستگاهها باید به گونهای باشد که میزان پیشرفت آنها قابل ارزیابی و سنجش باشد.
جمعیت مسئلهای فراتر از آمار است
زارع خانواده را مهمترین نهاد اجتماعی و پایه شکلگیری جامعه سالم و توانمند دانست و تصریح کرد: موضوع جمعیت صرفاً یک مسئله آماری و عددی نیست، بلکه مستقیماً با آینده اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی کشور و استان ارتباط دارد.
وی افزود: تلاش مدیران باید به گونهای باشد که در اجرای قوانین و دستورالعملهای ابلاغی در حوزه جوانی جمعیت، استان بوشهر از استانهای موفق کشور باشد.
رئیس ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت استان بوشهر خاطرنشان کرد: امروز وقتی از جوانی جمعیت و حمایت از خانواده سخن میگوییم، در واقع درباره آینده استان بوشهر صحبت میکنیم؛ اینکه در سالهای آینده چه میزان نیروی انسانی جوان، خلاق، متخصص و مسئولیتپذیر در اختیار خواهیم داشت و چه جامعهای را برای نسلهای آینده ایجاد خواهیم کرد.
واگذاری زمین نهضت ملی مسکن به ۳۳ درصد رسید
زارع با اشاره به اقدامات انجامشده در زمینه تأمین مسکن بیان کرد: در بحث واگذاری زمینهای نهضت ملی مسکن، با اقدامات صورت گرفته، میزان واگذاری در استان بوشهر به ۳۳ درصد رسیده است.
وی گفت: اگرچه این میزان از میانگین کشوری بالاتر است، اما باید با اهتمام بیشتری در این زمینه اقدام شود تا ظرفیتهای موجود برای حمایت از تشکیل خانواده و جوانی جمعیت به شکل مؤثرتری مورد استفاده قرار گیرد.
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