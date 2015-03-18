به گزارش گروه اعزامي مهر به لوزان، ششمين دور مذاكرات هسته اي ايران و آمريكا در سطح وزرا روز پنجشنبه ساعت ٩:٣٠ به وقت محلي (١٢ به وقت تهران) برگزار مي شود.

بر اساس اين گزارش طرفين روز گذشته نيز دو دور مذاكرات با حضور اعضاي دو تيم در سطح وزرا داشتند.

قرار است مذاکرات تا ظهر جمعه ادامه پيدا كند و در صورت پيشرفت در موضوعات، براي دست يابي به جمع بندي براي نگارش متن مذاكرات در روزهاي پس از آن نیز ادامه خواهد داشت.

گفتنی است اين احتمال وجود دارد كه در صورت ادامه مذاكرات، گفتگوها تا روز يكشنبه ادامه پيدا كند.