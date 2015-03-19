موجودیت بنادر گلستان وابسته به حیات خلیج گرگان است

اله یار اسعدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با شواهد موجود و بسته شدن آبراه های دریای خزر به خلیج گرگان، به لحاظ نوع رژیم رسوب گذاری دریای خزر تمام رسوب این دریا به سمت گلستان در حرکت است و به همین دلیل مسئولان ارشد استان باید تدبیری برای این موضوع بیندیشند.

وی افزود: پیشنهاد ما این است که کارگروه ویژه برای حل این موضوع با تولیت استانداری تشکیل شود و ادارات کل استانی مانند شیلات، محیط زیست و جهاد پای کار بیایند.

وی با اشاره به این که تراز آب دریای خزر و خلیج گرگان در حال حاضر نامتعادل شده است، گفت: حل این مشکل با لایروبی کانال ها امکان پذیر است و نقش اساسی را هم ادارات ذی نفع و ذیربط بازی می کنند.

عدم اجرای عملیات لایروبی در بنادر استان

اسعدی در ادامه با بیان این که ما در جایگاه اداره بنادر و دریانوردی به دلیل قابل کشتیرانی نبودن بنادر استان نمی توانیم عملیات لایروبی کانال های رسوب گرفته را انجام دهیم، افزود: اخیرا معاونت برنامه ریزی جلسات و کارگروه هایی را برای کانال خوزینی که هم اکنون مسدود شده است تشکیل داده است.

رییس بنادر و دریانوردی استان در رابطه با بندر خواجه نفس گفت: نزدیک به یک سال است تیم جدیدی برای عملیاتی کردن این بندر مشغول کار شده اند و کار نقل و انتقال سهام از شرکت قبلی به شرکت فعلی(شرکت خواجه نفس) انجام شده است. هیات مدیره این شرکت مدارک خود را برای تمدید این بندر ارائه کرده اند و به دنبال عملیاتی کردن بندر خواجه نفس هستند.

اسعدی با بیان این که در بندرگز بیشتر نگاه گردشگری وجود دارد گفت: از سال ۸۴ این بندر به دلیل سرمایه گذاری های گردشگری تحت اداره استانداری گلستان بود ولی این سرمایه گذاری ها به علل مختلف به نتیجه نرسید. طی ۸ ماه اخیر معاونت برنامه ریزی استانداری با این نگاه که این بندر در بخش گردشگری عملیاتی شود کارها را شروع کرده اند و سرمایه گذاران این بندر در حال اخد مجوزها هستند.

این مسئول با بیان این که نگاه به بندر ترکمن بیشتر نگاه تجاری بوده است گفت: : بندر ترکمن نیز در سنوات گذشته به شرکتی به نام آبادگان جهت بهره برداری ۱۰ ساله واگذار شد تا تجاری سازی این بندر را آغاز کند. متاسفانه با گذشت ۱۰ سال از عمر آن قرارداد کاری انجام نشد و شرکت نیز نتوانست هیچ کشتی را در سواحل این بندر بیاورد.

پیش بینی بازدید ۵۰ هزار نفر از سواحل استان

اسعدی خاطر نشان کرد: سرمایه گذاران بعداز اتمام قرارداد ۱۰ ساله دو بار دیگر به مدت یک و دو سال قرارداد را تمدید کردند ولی باز هم کاری انجام نشد و به دلیل اجرایی نکردن تعهدات خود این بندر در حال حاضر باید تعیین تکلیف شود.

این مسئول بنادر استان در ادامه با بیان این که بنادر استان از ۲۵ اسفند تا ۱۶ فروردین به صورت ویژه پذیرای گردشگران نوروزی هستند گفت: پیش بینی ما این است که در نوروز ۹۴ بیش از ۵۰ هزار نفراز سواحل استان دیدن کنند و تدابیر ویژه برای گردشگران نیز دیده شده است.