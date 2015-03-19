سامانه الکترونیکی قطارهای مسافربری تهران – مشهد افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز اسحاق جهانگیری به همراه وزیر راه و شهرسازی و تعدادی از مسئولان کشوری و استانی به شهرری سفر کرده و ضمن زیارت بارگاه ملکوتی حرم حضرت عبدالعظیم حسنی، از ایستگاه راه آهن شهرری بازدید کرد.

در حاشیه زیارت اسحاق جهانگیری از حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)، معاون اول رییس جمهور و وزیر راه و شهرسازی از بخش های مختلف قبله تهران بازدید و بر ادامه روند بهسازی و تکمیل این بخش ها تأکید کردند.

معاون اول رییس جمهور در ادامه سفر خود به شهرری در ایستگاه راه آهن این شهرستان حضور یافت و ضمن صحبت با مسافران و مراجعه کنندگان به این ایستگاه، سامانه الکترونیکی قطارهای مسافربری تهران – مشهد را افتتاح کرد.

از مشخصات مهم سیستم پیشرفته کنترل اتوماتیک قطار که به بهره برداری رسید آن است که توسط متخصصان ایرانی و با دانش بومی ساخته شده که با استانداردهای بین المللی مطابقت می کند و نقش مهمی را در سیستم حمل و نقل ریلی ایفا خواهد کرد.

حرکت قطار بر روی خط آهن به صورت اتوماتیک، سرعت قطار با توجه به نوع آن مجوز حرکت و مشخصات مسیر تایید شده و کاهش خطای انسانی از جمله مزایای سیسستم جدید است.