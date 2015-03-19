۲۸ اسفند ۱۳۹۳، ۱۵:۰۲

با حضور معاون اول رییس جمهور:

سامانه الکترونیکی قطارهای مسافربری تهران – مشهد افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز اسحاق جهانگیری به همراه وزیر راه و شهرسازی و تعدادی از مسئولان کشوری و استانی به شهرری سفر کرده و ضمن زیارت بارگاه ملکوتی حرم حضرت عبدالعظیم حسنی، از ایستگاه راه آهن شهرری بازدید کرد.

در حاشیه زیارت اسحاق جهانگیری از حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)، معاون اول رییس جمهور و وزیر راه و شهرسازی از بخش های مختلف قبله تهران بازدید و بر ادامه روند بهسازی و تکمیل این بخش ها تأکید کردند.

معاون اول رییس جمهور در ادامه سفر خود به شهرری در ایستگاه راه آهن این شهرستان حضور یافت و ضمن صحبت با مسافران و مراجعه کنندگان به این ایستگاه، سامانه الکترونیکی قطارهای مسافربری تهران مشهد را افتتاح کرد.

از مشخصات مهم سیستم پیشرفته کنترل اتوماتیک قطار که به بهره برداری رسید آن است که توسط متخصصان ایرانی و با دانش بومی ساخته شده که با استانداردهای بین المللی مطابقت می کند و نقش مهمی را در سیستم حمل و نقل ریلی ایفا خواهد کرد.

حرکت قطار بر روی خط آهن به صورت اتوماتیک، سرعت قطار با توجه به نوع آن مجوز حرکت و مشخصات مسیر تایید شده و کاهش خطای انسانی از جمله مزایای سیسستم جدید است.

