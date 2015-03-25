به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الشرق الاوسط، «رفیق الشلی» از مسئولان ارشد وزارت کشور تونس اعلام کرد: نیروهای امنیتی طی عملیاتی فرمانده گروهکی را که عامل حمله به موزه باردو در نزدیکی ساختمان پارلمان بود بازداشت کردهاند.
وی ادامه داد: این گروهک متشکل از ۱۶ نفر است که دو تن از آنها از اعضای گروههای تروریستی در سوریه بوده که اخیرا به تونس بازگشتهاند.
گفتنی است، در جریان عملیات گروگانگیری ۱۰۰ گردشگر در موزه باردو در پایتخت تونس طی هفته گذشته، ۲۲ نفر از جمله یک عنصر امنیتی کشته شدند. نیروهای امنیتی تونس دو تن از مهاجمان را به هلاکت رساندند. نفر سوم نیز هماکنون تحت تعقیب است.
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