۶۰۰ تن میوه شب عید در هرمزگان توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر، سیروس اسدپور پیش ازظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه تاکنون عمده پرتقال ذخیره سازی شده در سراسر استان توزیع شده است، افزود: ۴۰۰ تن سیب و پرتقال ذخیره سازی شده در سردخانه‌ها موجود است و هیچ کمبودی برای تامین میوه مورد نیاز مردم نداریم.

وی گفت: هم اکنون هر کیلو سیب به صورت عمده در میدان میوه و تره بار استان ۱۹۸۰ تومان و پرتقال ۲۹۸۰ تومان عرضه می‌شود.

مدیر سازمان تعاون روستایی هرمزگان، افزود: توزیع و عرضه میوه شب عید از ۲۵ اسفندماه در ۱۰۰ نقطه از استان هرمزگان آغاز شد و از استقبال خوبی برخوردار بود.

وی تاکید کرد: هم اکنون میوه شب عید پرتقال و سیب با قیمت مصوب ستاد تنظیم بازار در تمام مراکز توزیع به هر میزان که نیاز باشد توزیع می‌شود و هیچ کمبودی نداریم.

اسدپور با اشاره به اینکه سهمیه استان در زمینه توزیع میوه شب عید ۱۰۰۰ تن سیب و پرتقال بوده است عنوان کرد: از این میزان تا کنون ۴۰۰ تن پرتقال و ۲۰۰ تن سیب توزیع شده است.

مدیر سازمان تعاون روستایی هرمزگان تصریح کرد: بر این اساس، قیمت هر کیلوگرم پرتقال برای مصرف کننده ۳ هزار و ۵۰۰ تومان و قیمت هر کیلوگرم سیب نیز ۲ هزار و ۵۰۰ تومان مصوب شده است.

وی با بیان اینکه سیب و پرتقال در مراکز توزیع نباید بالاتر از این قیمت عرضه شود، گفت: مراکز عرضه سیب و پرتقال موظفند در سردرب مغازه بنر قیمت گذاری با نرخ مصوب نصب کنند، در غیر اینصورت برابر مقررات از لیست مرکز توزیع خارج می‌شوند.

اسدپور افزود: براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار عرضه میوه شب عید تا پانزدهم فروردین ادامه دارد و در صورت نیاز طرح تا پایان فروردین اجرا می‌شود.