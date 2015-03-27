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۷ فروردین ۱۳۹۴، ۱۵:۴۲

شیخ علی سلمان:

ما به دنبال حقوق ثابت خود یعنی دولت و پارلمان منتخب هستیم

ما به دنبال حقوق ثابت خود یعنی دولت و پارلمان منتخب هستیم

دبیرکل جمعیت الوفاق در سخنانی اعلام کرد که مردم بحرین به دنبال حقوق ثابت خود یعنی دولت و پارلمان منتخب هستند و به تلاش برای دستیابی به آن ادامه خواهند داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الوفاق، «شیخ علی سلمان» دبیر کل جمعیت الوفاق بزرگترین اپوزسیون بحرین اظهار داشت: درخواست برای انسانیت، آزادی و حقوق مشروع یک واجب دینی و عقلی است و هرگز متوقف نخواهد شد.

وی با بیان این مطلب افزود: منطقی که ما را به سوی خواسته های مشروع و عادلانه و ضروری مان سوق می دهد روحیه محبت به طرف مقابل است نه روحیه کینه حتی اگر طرف مقابل با ما اختلاف نظر داشته باشد و دشمن ما باشد. دین، وطن و انسانیت اقتضا می کند که ما روحیه توام با محبت داشته باشیم.

شیخ علی سلمان خاطرنشان کرد: مطالبه چنین حقوقی و تلاش برای تحقق آن برای هر شهروندی واجب است و ما چه اقلیت باشیم چه اکثریت هرگز از مطالبه آن دست نخواهیم کشید و من برای ملت اعلام می کنم ما خواهان حقوق ثابت خود یعنی دولت منتخب، نخست وزیر منتخب و پارلمان منتخب هستیم.

کد مطلب 2523712
سمیه خمارباقی

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