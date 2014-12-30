ادامه تظاهرات مردمی بحرین در اعتراض به دستگیری شیخ علی سلمان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، همزمان با سومین روز بازداشت «شیخ علی سلمان» دبیر کل جمعیت الوفاق بحرین، بزرگترین و مهمترین اپوزسیون این کشور اعتراضات مردمی در مناطق مختلف این کشور همچنان ادامه دارد.

شب گذشته صدها شهروند بحرینی با برگزاری تظاهرات در منطقه «البلاد القدیم»که شیخ سلمان در آن سکونت دارد خواهان آزادی بی قید و شرط و فوی شیخ سلمان شدند.

شرکت کنندگان در این تظاهرات اعلام کردند که تا زمانی که شیخ سلمان آزاد نشود به اعتراضات خود ادامه می دهند.

این در حالی است که تظاهرات اعتراض آمیز مردم بحرین با دخالت نظامیان رژیم آل خلیفه به خشونت کشیده شد

جمعیت الوفاق نیز با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که دستگیری و بازجویی شیخ سلمان نشان دهنده ماهیت رژیم سرکوبگر، استبدادی و دیکتاتوری است.