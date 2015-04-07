اقتصاد دنیا در ۲۴ ساعت گذشته/ سرانجام اختلاف گازی ایران و ترکیه

به گزارش خبرنگار مهر مهمترین عناوین اقتصادی دنیا در ۲۴ ساعت گذشته به شرح ذیل است:

خبرگزاری فرانسه : شاخص بورس کشورهای آسیایی در روز دوشنبه با کاهش مواجه شد.

گلف نیوز : رشد اقتصادی قطر در سال ۲۰۱۴ میلادی ۶.۲ درصد گزارش شد که رقم قابل توجهی برای این کشور است.

آلفا : مازاد تجارت آلمان تبدیل به معضل برای شماری از کشورها شده است.

شینهوا : اتحادیه اقتصادی " آ سه آن" (کشورهای جنوب شرق آسیا) در رسیدن به اهداف تجاری خود در سال جاری میلادی مطمئن نیست.

نیوز نو : شاخص اعتماد مصرف کننده تایلند برای سومین ماه متوالی در ماه مارس با کاهش روبرو شد.

بلومبرگ : تعداد کسانی که در جهان ثروت میلیارد دلاری دارند، ۲ هزار و ۲۳۵ نفر است.

فوربس : فیلیپین به عنوان دومین کشور بزرگ جهان در ذخایر طلا است.

رویترز : وزیر اقتصاد یونان گفت : یونان به تمام تعهدات خود نسبت به طلبکارانش پایبند است.

بلومبرگ : اقتصاد کره جنوبی به دلیل پیر شدن افراد این کشور و کمتر خرج کردن سالخوردگان در حال تبدیل شدن به یک چالش است.

بی بی سی : قبرس در حال برداشتن تمامی محدودیت های انتقال پول از داخل خاک این کشور به بیرون است.

آی ای ان اس : قرار است شهر "کرالا" هند با "لندن" همکاری در زمینه فناآوری اطلاعات داشته باشد.

دابلیو ای ام : امارات هم به بانک "سرمایه گذاری و زیر ساخت آسیا" پیوست.

رویترز : اختلاف ایران با ترکیه بر سر قیمت گاز به "دیوان داوری بین الملل" ارجاع داده شد و تا اردیبهشت حکم نهایی صادر خواهد شد.