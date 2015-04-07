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۱۸ فروردین ۱۳۹۴، ۱۶:۴۱

ادامه تجاوز سعودی ها/ انصارالله کنترل کامل عدن را بدست گرفت

ادامه تجاوز سعودی ها/ انصارالله کنترل کامل عدن را بدست گرفت

جنگنده‌های ارتش عربستان سعودی امروز سه‌شنبه پل مواصلاتی و استراتژیک «السیانی» واقع در استان اب را هدف قرار دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، جنگنده‌های ارتش عربستان امروز در ادامه تجاوز هوایی خود به یمن و هدف قرار دادن تأسیسات حیاتی این کشور، این‌بار پل استراتژیک «السیانی» واقع در استان اب را بمباران کردند.

بر اساس این گزارش، پل السیانی دو استان اب و تعز را به یکدیگر متصل می کند. به گفته رسانه‌های یمنی این حمله به کشته و زخمی شدن شماری از غیرنظامی یمنی نیز منجر شده است.

در همین حال انصارالله از کنترل کامل بندر عدن و مراکز مهم این شهر توسط نیروهای مردمی خبر داد. بر این اساس انصارالله و نیروهای ارتش یمن امروز سه‌شنبه کنترل کامل بندر، فرودگاه و همه مراکزحیاتی عدن در جنوب این کشور را به دست گرفته اند.

کد مطلب 2528598

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