ادامه تجاوز سعودی ها/ انصارالله کنترل کامل عدن را بدست گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، جنگنده‌های ارتش عربستان امروز در ادامه تجاوز هوایی خود به یمن و هدف قرار دادن تأسیسات حیاتی این کشور، این‌بار پل استراتژیک «السیانی» واقع در استان اب را بمباران کردند.

بر اساس این گزارش، پل السیانی دو استان اب و تعز را به یکدیگر متصل می کند. به گفته رسانه‌های یمنی این حمله به کشته و زخمی شدن شماری از غیرنظامی یمنی نیز منجر شده است.

در همین حال انصارالله از کنترل کامل بندر عدن و مراکز مهم این شهر توسط نیروهای مردمی خبر داد. بر این اساس انصارالله و نیروهای ارتش یمن امروز سه‌شنبه کنترل کامل بندر، فرودگاه و همه مراکزحیاتی عدن در جنوب این کشور را به دست گرفته اند.