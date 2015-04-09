به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد میرعمادی ظهر پنج شنبه در دیدار با هیأت رییسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمآباد با گرامیداشت ولادت حضرت فاطمه(س) گفت: در سالی که به شعار "ملت و دولت؛ همدلی و همزبانی" مزین شده است برای اعضای هشتمین دورهی هیأت نمایندگان این اتاق آرزوی موفقیت بیش از پیش دارم.
وی منتخبان هشتمین دورهی هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمآباد را قوی و شایسته برشمرد و اضافه کرد: امیدواریم با نقشآفرینی خود موجبات فعال شدن واحدهای استان لرستان فراهم شود.
اتاق بازرگانی نماد فعالیت اقتصادی بخش خصوصی
نماینده ولیفقیه در لرستان با تبریک اعتماد مجدد به حسین سلاحورزی به عنوان رییس اتاق خرمآباد، گفت: رییس اتاق خرمآباد در دوره قبل مسئولیت با درایت توانستند تحولات خوبی در بخشهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان به وجود آورند که با انتخاب مجدد مسئولیت سنگینی بردوش دارند؛ چرا که بایستی کارهایی که در گذشته انجام نشده است را در دوره جدید به انجام برسانند.
آیت الله میرعمادی خطاب به رئیس اتاق خرم آباد افزود: همچنین لازم است نقاط قوت را تقویت کنید و با روحیه جهادی مجموعهی اتاق خرمآباد را پیش ببرید.
وی به اصل ۴۴ قانون اساسی کشور اشاره کرد و بیان داشت: یکی از الزامات سیاست وارد کردن بخش خصوصی در مسائل اقتصادی کشور، فعال بودن اتاق بازرگانی است.
امامجمعهی خرمآباد اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی را نماد فعالیت اقتصادی بخش خصوصی دانست و خطاب به اعضای هیئت رئیسه اتاق خرمآباد گفت: بنابراین برای تحقق سیاست نظام اقتصاد مردمی و درونگرایی، فعالیت شما ضروری است.
الگوی اقتصاد مقاومتی راهگشای مسائل و مشکلات اقتصادی
آیت الله میرعمادی در ادامه به مسئله توافق هستهای اشاره کرد و گفت: این مسئله یکی از کارهای مثبت به شمار میرود که تاکنون رضایتبخش و امیدبخش بوده و قدرت جمهوری اسلامی ایران را به دنیا نشان داده است.
وی ادامه داد: ما به دنبال فناوری صلحآمیز بوده و هستیم و تحریمهای جهانی علیه ایران نشاندهنده اقدامات ظالمانه و ناحق آنها بوده است.
وی بر رفع تحریمها و در نظر گرفته شدن منافع ملی هر کشور تأکید و تصریح کرد: با توافق هستهای البته گشایش و سهولت در کار ایجاد میشود، اما سادهلوحی است اگر تصور کنیم با این اقدام، تمام مشکلات اقتصادی کشور رفع خواهد شد.
نماینده ولیفقیه در لرستان، الگوی اقتصاد مقاومتی رهبر معظم انقلاب را راهگشای مسائل و مشکلات اقتصادی برشمرد و ادامه داد: اقتصاد مقاومتی، یگانه نسخهای است که میتواند اقتصاد کشور را بهبود بخشد و باید آنرا یک اصل دانست.
نقش امنیت و فرهنگ در رونق اقتصادی جامعه کلیدی است
نمایندهی ولیفقیه در لرستان یکی دیگر از الزامات تحقق اصل ۴۴ قانون اساسی کشور را ارتباط مسائل و فعالیتهای اقتصادی با دیگر مسائل عنوان کرد و یادآور شد: این روند نیازمند وجود قانون شفاف و حمایتگر در کشور و همچنین مسئولان پشتیبان که مسائل اقتصادی را به خوبی درک میکنند است.
آیت الله میرعمادی اضافه کرد: وقتی مسئولی نمیداند فعالیت اقتصادی چیست و فعال اقتصادی چه جایگاهی دارد، نباید انتظار رشد و شکوفایی در این بخش را داشته باشیم.
وی نقش امنیت و فرهنگ را در رونق اقتصادی یک جامعه کلیدی تلقی کرد و ادامه داد: همدلی و همزبانی از عوامل رونق بخشیدن به اقتصاد است.
امامجمعهی خرمآباد به نامگذاری امسال با نام "ملت و دولت؛ همدلی و همزبانی" از سوی رهبر معظم انقلاب اشاره کرد و گفت: انتخاب این شعار برای سال ۹۴، در رونق اقتصادی و تکمیل این مجموعه نقش مؤثری دارد و در واقع با این انتخاب زنجیره رونق بخشیدن به اقتصاد داخلی تکمیل می شود.
آیت الله میرعمادی تأکید کرد: باید کوتهفکریها را کنار بگذاریم و با همت بلند تلاش کنیم افق روشنی برای خود ترسیم کنیم.
وی به نقش پررنگ و تأثیرگذار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمآباد در جذب سرمایهگذار برای لرستان اشاره کرد و خطاب به هیأت نمایندگان اتاق گفت: فعالیت شما در این بخش بسیار مهم است و حتماً باید با جدیت بیشتری ادامه پیدا کند.
نماینده ولی فقیه در لرستان با بیان اینکه مسئولان ارشد استانی از اتاق خرمآباد حمایت و پشتیبانی میکند، یادآور شد: با همت بلند اتاق خرمآباد، حمایت همهجانبه مسئولان و مطالبهگری مردم و همچنین با همدلی و همزبانی میتوانیم در جذب سرمایهگذار داخلی و خارجی موفق عمل کنیم.
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